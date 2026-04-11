Sumud Filosu’na müdahaleye iddianame… Netanyahu dahil 35 şüpheliye müebbet talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla oluşturulan ‘Sumud Filosu’ adlı sivil deniz organizasyonuna ait gemilere, uluslararası sularda seyir halindeyken İsrail güvenlik unsurlarınca silahlı müdahalede bulunulduğu belirlendi. Bu kapsamda, eylemlerin planlanması ve icrasında rol aldıkları tespit edilen, aralarında İsrailli bakanların da bulunduğu ve haklarında yakalama kararı bulunan 35 şüpheli hakkında; iddianame düzenlendi.

SOYKIRIM VE İNSANLIĞA KARŞI SUÇ

İddianamede, sivillere yönelik saldırılar, yaşam araçlarının tahribi, insani yardımın engellenmesi ve halkın açlık, susuzluk ve tedavisizliğe mahkum edilmesinin yalnızca güvenlik uygulaması olarak değerlendirilemeyeceği, uluslararası ceza hukuku bakımından soykırım ve insanlığa karşı suç teşkil eden eylemlerle doğrudan bağlantılı olduğu ifade edildi.

İddianamede, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının maruz kaldıkları durumun Anayasa ile güvence altına alınan temel hak ve özgürlükler ile Türkiye’nin de taraf olduğu uluslararası insan hakları sözleşmeleri çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiği vurgulandı. Devletin, vatandaşlarının temel haklarına yönelik hukuka aykırı müdahaleler karşısında etkili soruşturma yürütme ve gerekli adli mekanizmaları işletme yükümlülüğünün bulunduğu belirtildi.

SALDIRI ULUSLARARASI SULARDA YAPILDI

İsrail donanması tarafından Küresel Sumud Filosu’na gerçekleştirilen saldırının uluslararası sularda gerçekleştirildiği vurgulanırken, “Gerçekleştirilen saldırı neticesinde alıkonulan mağdurlarla ilgili olarak Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesindeki düzenlemeler, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 15. maddesindeki yetki kuralları ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 12/13. Maddelerindeki görev kuralları çerçevesinde Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatıldı” ifadelerine yer verildi.

MÜEBBET HAPİS TALEBİ

İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen iddianamede; aralarında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, Eski İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, İsrail Miras Bakanı Amichai Eliyahu, İsrail Kamu Güvenlik Bakanı İtamar Ben Gvir, İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, İsrail Deniz Kuvvetleri Komutanı David Saar Salama’nın da bulunduğu 35 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede ‘insanlığa karşı suçlar’, ‘soykırım’, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’, ‘eziyet’, ‘mala zarar verme’, ‘nitelikli yağma’, ‘ulaşım araçlarının hareketinin engellenmesi, kaçırılması veya alıkonulması’ suçlarından ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet ve bin 102’şer yıl 9’ar aydan 4’er bin 596’şar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.