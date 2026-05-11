Sumud Filosu Marmaris’te

İspanya'nın Barselona kentinden 15 Nisan'da hareket eden ve farklı ülkelerden 300'e yakın aktivisti taşıyan filoya ait 38 tekne, önceki gece Marmaris Limanı'na demirledi. Dün sabah saatlerinden itibaren Girit'ten gelen aktivistlerin Türkiye'ye giriş işlemleri kontrollü olarak başlatılırken, adli ve tıbbi süreçler için ilçede geniş kapsamlı hazırlıklar tamamlandı.

BAŞSAVCILIKTAN RESEN SORUŞTURMA

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı, saldırı ve Türk vatandaşlarının alıkonulmasına ilişkin ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’, ‘ulaşım araçlarının kaçırılması ve alıkonulması’, ‘nitelikli yağma’, ‘mala zarar verme’ ve ‘eziyet’ suçları kapsamında resen soruşturma başlattı. Başsavcılık talimatları doğrultusunda, Türkiye'ye dönüş sağlayan vatandaşların beyanları ve delillerin toplanmasına başlandı. Soruşturma ve giriş işlemlerinin hızlandırılması amacıyla liman bölgesinde geçici bir karakol kuruldu. Misafirlerin güvenliği ve temel ihtiyaçlarının karşılanması için tüm tedbirlerin alındığı belirtildi.

SAĞLIK TARAMASI

Adli Tıp Kurumu Başkan Yardımcısı koordinesinde Marmaris Devlet Hastanesinde gerekli düzenlemeler tamamlanırken, Denizli, İstanbul ve Muğla'dan uzman akademisyen ve hekimler ilçeye geldi. Adli tıp uzmanları, psikiyatristler ve klinik hekimler tarafından yapılacak muayenelerde, gerekli görülmesi halinde toksik incelemeler için örnekler alınacak. Hazırlanacak raporlar, soruşturma dosyasına eklenmek üzere Başsavcılığa sunulacak.

YARIN YENİDEN AÇILACAK

Yardım misyonunun kararlılıkla sürdürüldüğünü belirten Küresel Sumud Türkiye yetkilileri ise filonun yarın yeniden denize açılmasının planlandığını kaydetti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik ablukasını kırmayı ve bölgeye yaşamsal insani yardım ulaştırmayı amaçlayan ‘Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu’, 29 Nisan gece saatlerinde Girit Adası açıklarında İsrail ordusunun müdahalesine maruz kalmıştı.