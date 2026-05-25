Sumud Filosu aktivistinden TÃ¼rk saÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±na mektup

Haberin DevamÄ±

GÃ¼ner, mektuba iliÅŸkin sanal medya hesabÄ±ndan gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi paylaÅŸÄ±mda, "Katil Ä°srail'in uluslararasÄ± sularda gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi saldÄ±rÄ± sonucu yaralanan ve hastanemizde tedavi altÄ±na alÄ±nan FransÄ±z asÄ±llÄ± Mathilda Pauline Mallet'in taburcu olurken bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± mektup ve kefiye, hepimizin yÃ¼reÄŸine dokundu. Sumud Filosu'nda yer alan Mallet, maruz kaldÄ±ÄŸÄ± darp ve plastik mermi yaralanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan BaÅŸakÅŸehir Ã‡am ve Sakura Åžehir Hastanesi'nde tedavi altÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸ, saÄŸlÄ±k ekiplerimizin Ã¶zverili Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±yla yeniden saÄŸlÄ±ÄŸÄ±na kavuÅŸmuÅŸtu. Tedavi sÃ¼recinin ardÄ±ndan geride bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± satÄ±rlarda, saÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±mÄ±za teÅŸekkÃ¼r ederken, gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ ilgiyi ve dayanÄ±ÅŸmayÄ± ifade etti. SaÄŸlÄ±k ekiplerimize teÅŸekkÃ¼r ederek bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± mektup ve kefiye, hastanemizde gÃ¶rev yapan tÃ¼m Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±mÄ±zda derin bir duygu ve unutulmayacak bir iz bÄ±raktÄ±. Filistin halkÄ±nÄ±n sesi olmaya Ã§alÄ±ÅŸan herkese selam olsun... TÃ¼rk devleti olarak insanlÄ±ÄŸÄ±n, mazlumlarÄ±n yanÄ±nda olmaya her zaman devam edeceÄŸiz" dedi.

Haberin DevamÄ±

Â