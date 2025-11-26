Sümeyye ve Zehra katledildi

×
Güncelleme Tarihi:

#Kadına Şiddet#Cinayet#Aile İçi Şiddet
Oluşturulma Tarihi: Kasım 26, 2025 07:00

Gaziantep’te hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Recep Özkan, boşanma aşamasındaki eşi Zehra Özkan’ı tabancayla vurarak öldürdü. Polislere de ateş açan Recep Özkan bacağından vurularak yakalandı. Elazığ’da ise Erdal Yıldız, tartıştığı eşi Sümeyye Yıldız’ı evde tabancayla ateş ederek katletti.

GAZİANTEP’in Nizip ilçesinde 3 çocuk annesi Zehra Özkan (45) ile eşi Recep Özkan (48), şiddetli geçimsizlik gerekçesiyle bir süredir ayrı yaşamaya başladı. Hakkında uzaklaştırma kararı verilen Recep Özkan, dün sabah saatlerinde, eşinin yaşadığı Fırat Mahallesi’ndeki eve gitti. Çift arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Recep Özkan, üzerinde bulundurduğu tabancayı çıkarıp Zehra Özkan’a art arda ateş açtı. Zehra Özkan kanlar içinde yere yığıldı. Silah seslerini duyan mahallelinin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından yakındaki özel hastaneye kaldırılan Zehra Özkan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Zeynep Özkan’ın cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan Recep Özkan, kendisini takip eden polis ekiplerine teslim olmadı. Kendisini uyaran polislere de silahla karşılık veren Recep Özkan, direnmeye devam edince bacağından vurularak yakalandı. Hafif yaralanan Recep Özkan, polis gözetiminde hastaneye kaldırıldı. Recep Özkan’ın, hastanedeki tedavisinin ardından emniyete götürüleceği öğrenildi.

TABANCAYLA ÖLDÜRÜLDÜ

Elazığ’ın Kovancılar ilçesi Bağlar Mahallesi’ndeki evde ise dün sabah saatlerinde Erdal Yıldız ve eşi Sümeyye Yıldız (34) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Erdal Yıldız, eşine tabancayla ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde, Sümeyye Yıldız’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Sümeyye Yıldız’ın cansız bedeni, otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi’nin morguna götürüldü. Erdal Yıldız ise polis tarafından gözaltına alındı. 

Recep Yıldız’ın yakalanma anları olay yerindeki bir kişinin cep telefonu kamerası görüntülerine yansıdı.

 

