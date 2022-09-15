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Sümeyye Erdoğan Bayratar Paintball'da attığını vurdu

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#Sümeyye Erdoğan Bayraktar#Paintball#KADEM
Sümeyye Erdoğan Bayratar Paintballda attığını vurdu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 15, 2022 07:00

Sümeyye Erdoğan Bayraktar’ın Mütevelli Heyet Başkanlığı görevini yürüttüğü sivil toplum kuruluşu KADEM’in çalışanları, geçtiğimiz hafta sonu piknikte buluşup paintball’la stres attı. Maçı Sümeyye Erdoğan Bayraktar’ın takımı, 3-0 kazandı.

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KENDİLERİNİ ‘kadının onuru ile yaşayabileceği güvenli bir toplum ve adil bir gelecek inşa etmek amacıyla çalışan, ‘varoluşta eşitlik, sorumlulukta adalet’ ilkesini savunan’ bir sivil toplum kuruluşu olarak tanımlayan KADEM’in çalışanları, geçtiğimiz hafta sonu aileleriyle birlikte Kocaeli’de piknik yaptı. 100’ü aşkın kişinin katıldığı piknikte çocuklar oyun, gençler ise aksiyon peşindeydi. Aktivitelerden en ilgi çekeni ise paintball savaşı oldu. Gençler paintball için hemen iki takım kurup kamuflajları giydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kızı, Selçuk Bayraktar’ın eşiSümeyye Erdoğan Bayraktar da takımlardan birinde yer aldı. İki takım yaklaşık 1 saat boyunca müsabaka yaptı. Takımı, Sümeyye Erdoğan Bayraktar’ın isabetli atışlarıyla maçı 3-0 kazandı. 

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ADRENALİNİYİ GELDİ

O güne ilişkin Hürriyet’e konuşan Sümeyye Erdoğan Bayraktar, “KADEM ailesi olarak tüm profesyonel ekibimiz ve aileleriyle birlikte bir piknik düzenlenmiştik. Bizim ekibin yaş ortalaması epey genç. Enerji yüksek. Paintball oynamaya beni de çağırdı arkadaşlar, hayır diyemezdim tabii. Adrenalin iyi geldi diyebilirim. Normalde çalışma tempomuz yoğun, uzun zamandır ilk defa arkadaşlarla iş dışında keyifli bir paylaşım yapmış olduk. Bu da ekip ruhumuza iyi geldi” dedi. 

‘GÖZ AÇTIRMIYORLAR

’Sümeyye Erdoğan Bayraktar’la aynı takımda ter döken Hatice Çolak, o anları, “Paintball oynarken Sümeyye ablanın içinden resmen bir komando çıktı. Kim mi kazandı? Tabii ki iyi olan” sözleriyle sosyal medya hesabından paylaştı. Ekipler en yakın zamanda rövanşı yapmak üzere sözleşirken, Sümeyye Erdoğan Bayraktar’ın performansına övgüler yağdı. İşte o yorumlardan bazıları:“Karı koca havada karada göz açtırmıyorlar maşallah.”“Mücadeleci, kararlı, hedefe odaklı olmak başarının anahtarları. Tümü de kendisinde var maşallah.”“Her Türk asker doğar.”“Bayraklar, Bayraktarlar sayesinde inmeyecek.”“Abla vur dedik öldürdün. Yıldırım Harekâtı- 1” Fatma AKSU / İSTANBUL

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#Sümeyye Erdoğan Bayraktar#Paintball#KADEM

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