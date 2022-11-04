Sümeyye Erdoğan Bayraktar: Kadına yönelik ayrımcı kültürel kodlar var

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Kadın ve Demokrasi Derneği'nin (KADEM) iş birliğinde düzenlenen 5'inci Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi, Atatürk Kültür Merkezi'nde bugün başladı. Ana teması 'Kültürel Kodlar ve Kadın' olarak belirlenen zirvenin açılış konuşmasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptı. Açılış programının ardından açıklamalarda bulunan KADEM Mütevelli Heyeti Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, zirvenin hayırlı olmasını diledi.

'ÇOK KIYMETLİ KATILIMCILAR VAR'

Yarın da devam edecek zirve hakkında konuşan Bayraktar, "Kadın ve Demokrasi Derneği olarak Kadın ve Adalet Zirveleri'nin bu yıl 5'incisini yapıyoruz. Temamız kültürel kodlar ve kadın. Kültürler bütün toplumların devamı için kimliklerini korumaları için ve birlikte huzurlu bir şekilde var olmaları için en kıymetli varlıklarımız. Fakat ne yazık ki, bu kültürlerin içinde zaman zaman toplumun bazı kesimlerini mağdur eden, bazı kodlar ve uygulamalar da taşınabiliyor. Öncelikle bunların insan yapımı, insan üretimi uygulamalar olduğunu görerek, kabul ederek, burada masaya yatırmamız gerektiğini düşündük. Bu zirvemizin de hedefi bu. Çok kıymetli katılımcılarımız var" ifadelerini kullandı.

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'YÜZLEŞMEDEN PROBLEMLERİ AŞAMAYACAĞIMIZI GÖRÜYORUZ'

Sümeyye Erdoğan Bayraktar, "Kadına yönelik şiddetle ilgili veya kadınların toplumun çeşitli alanlarında yeterince temsil edilmiyor oluşuyla ilgili bunların arkasında her şeyden önce kültürel kodlar ve bazı toplumsal normlar olduğunu görüyoruz. Bunlarla yüzleşmeden, bunları deşmeden aslında bu problemleri de aşamayacağımızı görüyoruz. Bu kültürel kodlar sadece geleneksel anlamda gerçekleşmiyor" dedi.

'KADINA YÖNELİK AYRIMCI KÜLTÜREL KODLAR VAR'

Bayraktar, "Sadece geleneksel kodları kast etmiyoruz. Modern dünyanın küreselleşen kültürün bir baskısından da söz ediyoruz. Güzellik baskısı gibi, hem çalışacaksın hem evine bakacaksın, her anlamda mükemmel olacaksın gibi baskılar. Kadının nasıl giyindiğiyle ilgili, şu anda Fransa'da hala bugün de Avrupa'nın ortasında çeşitli şehirlerinde, plajlara, yüzme havuzlarına haşemalı kadınların sokulmadığını, devlet tarafından bir yasakla bunun engellendiğini görüyoruz. Bunların da arkasında biz biliyoruz ki, kadına yönelik ayrımcı kültürel kodlar var. Bunları mutlaka konuşmalıyız" diye konuştu.