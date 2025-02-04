Sümeyye Erdoğan Bayraktar: Depremzedelere kardeş aile olalım

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6 Şubat depremlerinin 2’nci yıldönümünde bölgeye giden Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) Mütevelli Heyeti Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, deprem sonrası Kahramanmaraş’ta Baykar Konteyner Kent’te açılan KADEM Destek Merkezi ile Baykar Kent ve TOKİ Konutları’nı ziyaret etti. Depremzedelerle bir araya gelen Sümeyye Erdoğan Bayraktar, “Buradaki ailelerin ihtiyaçları devam ediyor. Henüz kalıcı konutlara geçemeyen, düzenini oturtamayan birçok aile var. Onlar için bir kardeş aile, gönüllü kardeş ailelik kampanyası çok güzel olur. Buradan böyle bir çağrıda bulunmuş olalım” dedi.

10 BİN KADINA DESTEK

Bayraktar, KADEM olarak bölgede yaptıkları çalışmaları da şöyle anlattı: “Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Malatya Kadın Destek Merkezleri kurduk. Merkezlerde sosyal hizmet uzmanları, psikologlar, psikolojik danışmanlık veren uzmanlarımız var. Başvuran kadınların ihtiyaçlarını tespit edip destek sunuyoruz. Gerektiği zaman ilgili kurumlara yönlendiriyoruz. 10 binin üzerinde kadına hizmet verdik. Bin 100’ün üzerinde kadına psikolojik destek sağladık.”



