Sümeyye Erdoğan Bayraktar: 28 Şubat’ı unutmayacağız unutturmayacağız

KADEM, İstanbul Üniversitesi’nde dün ‘28 Şubat: Çağdışı Sürecin Anatomisi’ paneli gerçekleştirdi. Panelin ardından Sümeyye Erdoğan Bayraktar, üniversitenin ana giriş kapısı önünde Rektör Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar’ın da katılımıyla basın açıklaması yaptı.

ONLARDAN BİRİYDİM

Kendisinin de başörtüsü mağduru olduğunu söyleyen Bayraktar, özetle şöyle devam etti: “Daha 16 yaşında arkadaşlarımla birlikte okul kapısının önünde günlerce polisle karşı karşıya bırakıldık. O dönemde başörtülü öğrencileri okula alan başka bir şehirdeki lisede eğitimime devam ettim. 28 Şubat’ın üzerinden 29 yıl geçti. O günler geride kaldı. Ancak o günleri mümkün kılan zihniyetin tamamen ortadan kalktığını söylemek ne yazık ki hâlâ mümkün değil.”

Öte yandan Eskişehir Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş’e kıyafeti ve dini değerleri üzerinden sosyal medyada hakaret eden Mehmet Emin Korkmaz hakkında ‘kamu görevlisine hakaret’ ve ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçlarından iddianame düzenlendi. 8 Şubat’ta tutuklanan şüpheli hakkındaki iddianame, Eskişehir 11. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamenin 28 Şubat’ın yıldönümünde kabul edilmesi dikkat çekti.