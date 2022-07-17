Sümela’yı çelik ağlar da korumadı

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Trabzon Maçka’daki Sümela Manastırı’na ulaşımın sağlandığı patika yola, önceki gün yamaçtan kopan taşlar düştü. Manastırı ziyaret için Diyarbakır’dan gelen Emine Doster (43) ve Ayşe Dursun (24) yolda yürürken taşların isabet etmesiyle yaralandı. Doster ve Dursun, ihbarla bölgeye gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından sedyeyle yola taşındı. Yaklaşık 300 metre yükseklikteki ormanda kayaların oyulmasıyla yapılan Sümela Manastırı için restorasyon, çevre düzenlemesi, kayalıkların jeolojik ve jeoteknik bakımdan araştırılması ve güçlendirilmesi projesi yürütülmüştü. Kaya düşmesi tehlikesine karşı yamaçları çelik ağlarla örülen manastır, 6 yıl aradan sonra tüm alanlarıyla 1 Mayıs’ta ziyarete açılmıştı.