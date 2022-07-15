Sümela’da bayram kuyruğu

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TÜRKİYE'nin önemli tarihi ve inanç mekanlarından, yerli ve yabancı binlerce turistin geldiği, UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan Sümela Manastırı, 6 yıl süren restorasyonun ardından 1 Mayıs'ta ziyarete açıldı. Manastıra, 9 günlük Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yerli ve yabancı turistler akın etti. Altındere Vadisi Milli Parkı'na gelen ziyaretçiler, araçlarını Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ne ait otoparklara 15 TL karşılığında mecburi bırakıyor. Bu sırada görevliler ile ziyaretçiler arasında zaman zaman tartışmalar oluyor. Sıraya girenler, kişi başı 14 TL vererek bindikleri minibüslerle 2 kilometre mesafedeki manastıra taşınıyor. Minibüsten inenler, orman içi yoldan 300 metrelik patikayı takip ederek manastırın girişine ulaşıyor.

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TEK GİŞEDE UZUN KUYRUK

Burada müze kartı olanlar, kısa süre bekleyerek manastırı ziyaret edebiliyor ancak kartı olmayanlar ise almak ya da kişi başı 125 TL olan giriş ücretini ödemek için tek gişe önünde uzun kuyruklar oluşturuyor. Buradaki işlemlerini tamamlayanlar, bu kez de manastıra girebilmek için merdivenlerde sıraya giriyor. Ziyaretin ardından patika yoldan araç yoluna inenler, otoparka ulaşmak için dönüş sırasına giriyor. Tekrar minibüslere binenler otoparka taşınıyor. Ziyaretçiler, yoğunluk nedeniyle gişe ve minibüslerin yetersiz kaldığını belirterek tepki gösterdi.

Tur rehberi Hamdi Yılmaz da Sümela Manastırı, tarihi günlerinden birini yaşıyor. Bayram tatili dolayısıyla kalabalık var. 2.5 saatte manastıra çıkabildik" dedi. Murat Yılmaz ise “Bilet gişesinde kaos var. Önlem alınmamış. Çok fazla bekledik. Daha iyi bir organizasyon yapılabilirdi” diye konuştu.