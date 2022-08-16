Sümela’da 9’uncu ayin

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Ayinde konuşan Bartholomeos, "Bu anlamlı dayanışma kültürünü koruyalım, geliştirelim, birbirimizi daha iyi tanıyalım, insanları sevelim, farklı kültürleri sayalım" dedi. Bartholomeos'un yönettiği ayine kontenjan ayrılan yaklaşık 300 kişi katıldı.

‘EKÜMENİK’ AÇIKLAMASI

İstanbul Fatih Kaymakamlığı da Fener Rum Patrikhanesi’nin zaman zaman “ekümenik” kavramını kullandığını belirterek basın açıklaması yaptı. Açıklamada, “Lozan Antlaşması tutanakları ile yargı kararlarında Fatih Kaymakamlığı’na bağlı dini bir kuruluş olarak kabul edilen Fener Rum Patrikhanesi’nin ‘ekümeniklik’ iddiası hukuki gerçeklerle bağdaşmamaktadır” denildi. Bartholomeos’a verilen Trabzonspor formasının üzerinde ‘ekümenik’ yazması tartışma yaratmıştı.