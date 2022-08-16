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Sümela’da 9’uncu ayin

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#Trabzon#Maçka#Sümela Manastırı
Sümela’da 9’uncu ayin
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 16, 2022 07:00

Trabzon'un Maçka ilçesindeki Sümela Manastırı'nda, Fener Rum Patriği Bartholomeos'un yönettiği 9'uncu ayin gerçekleştirildi.

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Ayinde konuşan Bartholomeos, "Bu anlamlı dayanışma kültürünü koruyalım, geliştirelim, birbirimizi daha iyi tanıyalım, insanları sevelim, farklı kültürleri sayalım" dedi. Bartholomeos'un yönettiği ayine kontenjan ayrılan yaklaşık 300 kişi katıldı.

‘EKÜMENİK’ AÇIKLAMASI

İstanbul Fatih Kaymakamlığı da Fener Rum Patrikhanesi’nin zaman zaman “ekümenik” kavramını kullandığını belirterek basın açıklaması yaptı. Açıklamada, “Lozan Antlaşması tutanakları ile yargı kararlarında Fatih Kaymakamlığı’na bağlı dini bir kuruluş olarak kabul edilen Fener Rum Patrikhanesi’nin ‘ekümeniklik’ iddiası hukuki gerçeklerle bağdaşmamaktadır” denildi. Bartholomeos’a verilen Trabzonspor formasının üzerinde ‘ekümenik’ yazması tartışma yaratmıştı.

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#Trabzon#Maçka#Sümela Manastırı

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