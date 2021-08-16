Sümela’da 8’inci ayin

Hıristiyan aleminde ‘Meryem Ana’nın göğe yükseliş günü’ olarak kabul edilen ve kutsal sayılan yıldönümünde düzenlenen ayine, pandemi tedbirleri nedeniyle kontenjan ayrılan 110 kişi katıldı. Ayine katılacaklar, minibüslerle geldikleri tarihi Sümela Manastırı’na Trabzon Valiliği’nce verilen giriş kartlarıyla kontrollü şekilde alındı. Manastırın içi ve çevresinde jandarma ekipleri güvenlik önlemleri aldı.

AFETZEDELERE DUA ETTİ

Ayinde konuşan Bartholomeos, “Şükürler olsun ki, bu kutsal mekanda bu özel günde sizlerle yeniden buluştuk. Ülkemizi, bölgemizi, toplumlarımızı her türlü tehlikeden azat etmesi için haykırdık, pandemiden, sel ve yangınlardan zarar görenlerin iyileşmesi için şifasını diledik. Onlara büyük geçmiş olsun deriz” dedi.

ERDOĞAN’A TEŞEKKÜR

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a teşekkür eden Bartholomeos, “90 yıllık bir kopukluktan sonra, bizlere bu imkânı ilk kez 2010 yılında sağlayan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a tekrar teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ayrıca bu hafta Çanakkale Truva Müzesi’nde 14 yıl önce çalınan, 12 adet ikonanın Rum kiliselerine iadesine ön ayak olan, bu manastırın restorasyonuna özel ilgi gösteren Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy’a müteşekkiriz” diye konuştu.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara