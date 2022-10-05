Sümela Manastırı’ndaki Nurten, Yakup ve daha niceleri... Tarihten silinecek!

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Türkiye’nin önemli tarihi ve inanç mekânlarından, yerli-yabancı binlerce turistin ziyaret ettiği, UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi’nde yer alan, Trabzon’un Maçka ilçesi Karadağ eteklerindeki Sümela Manastırı’nda, kaya düşme riskine karşı çevre düzenlemesi, kayalıkların jeolojik ve jeoteknik bakımdan araştırılması ile güçlendirilmesi çalışması yürütüldü. Kapatılan manastırda endüstriyel dağcılar, taş düşmelerine karşı yamaçları çelik ağlarla örüp güçlendirdi. Restorasyon ekibi de iç alanlarda çalışma yaptı. Manastır, restorasyon çalışmalarının ardından 6 yıl sonra tüm alanları ile ziyarete açıldı.

Restorasyon sırasında saklı mekânlar da gün yüzüne çıkarıldı. Ana Kaya Kilisesi’nin sağında yer alan 10 şapel, çan kulesi, misafirhane, keşiş ve öğrenci odaları, mahzen ve benzeri yapılar, manastır tarihinde ilk kez ziyarete açıldı.

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İnce restorasyon kapsamında sızan yüzey suları nedeniyle tahrip olan fresklerde de çalışma yürütüldü. 14 restoratör ve kimyagerden oluşan grubun iğne ile kuyu kazar gibi analiz yaptığı ve suyollarını değiştirerek onardığı fresklere kazınan aşk ilanları ile isimlerin silinmesi için çalışma başlatıldı. Fresklere kazınan ‘Erol, Nurten, Yakup’ gibi isim ve yazılar, özel çalışma ile silinecek.

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İl Kültür ve Turizm Müdürü Tamer Erdoğan, “Manastırda sıra çevre düzenlemeleri, ışıklandırma ve en önemlisi fresklerde yapılacak olan çalışmalara geldi. Freskler tahrip olmuş durumda. İstanbul, Trabzon, Gaziantep ve Ankara’dan gelen uzman ekibin yaptığı titiz çalışmalarda fresklere müdahalede bulundular. Bu çok hassas bir çalışma. Nasıl bir cerrah, ameliyat yaparken hastasına çok titizlikle davranıyorsa uzman ekip de o hassasiyetle çalışmalarını yürütüyor. Doğal şartlar ve insan faktöründen dolayı tahrip olan fresklerin düzeltilmesi zaman alacak. En belirgin çalışma, manastır içindeki Meryem Ana-Çocuk İsa figürü üzerinde yapılan çalışma. Figürün sol tarafında çalışma bitti. Freskleri de gün yüzüne çıkartıp ziyaretçilere sunacağız” diye konuştu.

‘FİGÜRLERİN YÜZLERİ OYULMUŞ’

Manastırı ziyarete gelen Halide Taştan, “Manastırı ziyarete geldik ama maalesef içindeki duvar resimleri harap olmuş halde. Üzerlerine isimler yazmışlar, figürlerin yüzlerini oymuşlar. Çok üzücü bir durum. Sadece Türk isimleri yok burada. Yurtdışından gelen yabancı ziyaretçilerin isimleri de var” dedi. Harika Akdağ ise “Başka bir şehirden sırf burayı görmek için geldik. Manastır, çok güzel bir yer. Ama manastırın tarihi dokusunu bize gösteren freskler harap olmuş halde. Erol, Tarık gibi isimleri kazıyarak yazmışlar. Çok kötü ve üzücü bir durum. İnsanlar daha bilinçli olmalı. Tarihi eserlere dokunmamalı ve onları bozmamalı” diye konuştu.

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