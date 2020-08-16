Sümela Manastırı'nda 5 yıl sonra ilk ayin

Hıristiyan Ortodokslar’ın ‘Meryem Ana’nın göğe yükseliş günü’ olarak kabul ettiği 15 Ağustos’ta Sümela Manastırı ayine açıldı. Daha önce 88 yıl aradan sonra ilk kez 15 Ağustos 2010’da Sümela Manastırı’nda yapılan ayini Fener Rum Patriği Dimitri Bartholomeos yönetmişti.

KORONA ÖNLEMLERİ

Bu kez Bartholomeos’un, koronavirüs nedeniyle katılmadığı ve Gelibolu Metropoliti İstanbul patrikliğine bağlı Stefanos Dinidis’in yönettiği ayine, Bulgaristan, Gürcistan ve Yunanistan’dan yaklaşık 50 turist katıldı. Sabahın erken saatlerinde ayine katılacaklar Sümela Manastırı’na geldi. Maçka’nın girişinden itibaren jandarma ekipleri yoğun güvenlik önlemleri aldı. Ayine katılacakların isimleri Patrikhane ve valilikçe emniyet güçlerine verildi. Yapılan hazırlıkların tamamlanmasıyla ayin dün sabah 09.30 gibi başladı. Gelibolu Metropoliti Stefanos Dinidis, “Yüce Allah’a bizlere bu sene Sümela Manastırı’nda ayin icra etmeyi nasip ettiği için şükretmekteyiz. Hıristiyanların yanında Müslümanlar tarafından da büyük hürmet ve itibar gören Kuran-ı Kerim’de kendisinden en iyi şekilde bahsedilen Allah’ın seçtiği tertemiz ve bütün kadınlardan üstün kıldığı bakire Meryem Anamıza ithaf edilen ve tesis tarihi 4 asrın sonlarına kadar uzanan bu tarihi manastır, tek bir yaradana iman edenlerin samimiyetli gayretleriyle tabiat şartlarına sahip bir yerde kurulabilmiş ve yaşatılmış. Zaman içinde Osmanlı padişahlarının ihtimamlarıyla ihya edilerek günümüze kadar gelebilmiştir. Son olarak kapsamlı restorasyonu Sayın Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan önderliğinde devletimizin imkanları ile gerçekleştirilmiştir” dedi. Ayin bitiminde katılımcılara kutsanmış ekmek ve şarap dağıtıldı.