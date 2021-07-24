Türkiye'nin önemli tarihi yapılarından biri olarak gösterilen Sümela Manastırı, 2015’te kaya düşme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için kapatılmış ve restore işlemleri başlatılmıştı. Uzun yıllar süren zorlu restorasyonun ardından tarihi manastır, 2021 Temmuz ayında ziyaretçilere açıldı. Yaz boyunca manastırı ziyaret etmek isteyen vatandaşlar, Sümela Manastırı’nın açık olup olmadığını araştırıyorlar. Peki, Sümela Manastırı nerede, açık mı? Sümela Manastırı giriş ücreti 2021 ve merak edilenler…

Sümela Manastırı Nerede?

Sümela Manastırı resmi sitesindeki bilgilere göre, Trabzon’un Maçka İlçesi’ndeki Sümela Manastırı, Altındere Vadisi’ndeki Karadağ’ın yamacında sarp bir kayalığa inşa edilmiştir. Dağa yapışmış gibi görünen manastır, yaslandığı doğanın güzelliğiyle nefes keser. Tam adı Panagia Sumela (Sümela Meryemi) veya Theotokos Sumela ancak “Meryem Ana” diye de biliniyor. Denizden 1150, vadiden 300 metre yüksekteki bu Rum Ortodoks manastır ve kilise kompleksi, UNESCO “Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi”nde yer alıyor. Bölgenin en önemli manastırı Sümela, keşiş yetiştiren bir okuldu. Mucize gerçekleştirdiğine inanılan bir ikona muhafaza ettiği çok kutsaldı. Adını Yunanca’da “siyah” anlamındaki “melas”dan aldığı sanılıyor, zira Karadağ’ın eski ismi da Mela. “Stou Mela” ise “Mela’daki” demek. Karadeniz Rumlarının en önemli hac yeri olan şifalı ayazmasıyla ünlü Sümela, her yıl yüz binlerce ziyaretçi ağırlıyor. Eylül 2015’te başlayan yaklaşık 3,5 yıl süren restorasyon ve çevre düzenlemesinde su kemerleri ve manastıra çıkan merdivenler kullanılır hale getirildi. Yaklaşık 4 bin ton kaya temizlendi ve 300 metrelik yürüyüş yolu düzenlendi. Ayrıca “Cennet ve Cehennem” ve “Ölüm ve Yaşam” tasvirli fresklerin olduğu gizli geçitle ulaşılan bir şapelin yanı sıra, “Çile Odası” ve ileri karakol görevi yapan “Gözetleme Şapeli” de ortaya çıkarıldı.

Sümela Manastırı Açık Mı?

1 Temmuz 2021 tarihi itibariyle ziyarete açılan Sümela Manastırı, kış dönemi 15 Ekim- 15 Mart arası 08.00 ve 17 saatleri arasında açıkken, yaz dönemi sabah 08:00 ile akşam 19:00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Gişe kapanış saatleri de yaz döneminde 18.30 ve kış döneminde 16.30’dur. Pandemi sebebiyle ziyaret saatleri değişiklik gösterebilir. Bunun yanında, Sümela Manastırı haftanın her günü ziyarete açıktır.

NOT: Türkiye’deki müzelerin giriş saatlerinde etkinliklere ve tadilatlara bağlı olarak değişiklik olabilir. Müzeye gitmeden önce Trabzon Sümela Manastırı’nın resmi internet sitesini ziyaret etmenizi tavsiye ederiz.

Sümela Manastırı Giriş Ücreti 2021

2021 Haziran ayında 2. ve 3. Etaplarının açılmasıyla birlikte ziyaret edilebilen Sümela Manastırı’nın giriş ücreti 75 TL olarak düzenlendi. 18 yaşın altındaki öğrenciler için bilet ücretsizdir. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı bir müze olan Trabzon Sümela Manastırı’nda müzekart geçerlidir. Buna ek olarak, Altındere Milli Park giriş ücreti 10 TL’dir.

Sümela Manastırı Tarihi

14. yüzyılda Türkmen akınlarına maruz kalan kentin savunmasında ileri karakol görevi üstlenen manastırın statüsünde Osmanlı fethinden sonra bir değişiklik olmamıştır. Yavuz Sultan Selim'in Trabzon’daki şehzadeliği sırasında buraya iki büyük şamdan hediye ettiği bilinmektedir. Fatih Sultan Mehmed, II. Murat, I. Selim, II. Selim, III. Murad, İbrahim, IV. Mehmed, II. Süleyman ve III. Ahmed'in de manastırla ilgili birer fermanları bulunmaktadır. Osmanlı döneminde manastıra sağlanan imtiyazlar, Trabzon ve Gümüşhane bölgesinin İslamlaşması sırasında özellikle Maçka ve kuzey Gümüşhane'de Hristiyan ve gizli Hristiyan köyleri ile çevrili bir alan oluşturmuştur.

18 Nisan 1916’dan 24 Şubat 1918’e kadar süren Rus işgali sırasında Maçka civarındaki diğer manastırlar gibi bağımsız bir Pontus devleti kurmak isteyen Rum milislerin karargahı olmuş, nüfus mübadelesi ile bölgedeki Hristiyanların Yunanistan'a gönderilmesinin ardından önemini yitirerek T.C. Kültür Bakanlığı tarafından yakın zamanda onarılana dek kapatılmıştır.

Yunanistan'a mübadele ile göçen Karadenizli Rumlar Veria kentinde Sümela adını verdikleri yeni bir kilise inşa etmişlerdir. Her yıl Ağustos ayında tıpkı geçmişte Trabzon Sümela'da yaptıkları gibi yeni manastırın çevresinde geniş katılımlı şenlikler düzenlemektedirler.

2010 yılında Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti'nin izni ile Hristiyanlarca Meryem Ana'nın göğe yükseliş günü olarak kabul edilen ve kutsal sayılan 15 Ağustos günü 88 yıl aradan sonra ilk ayin düzenlenmiş, ayini İstanbul Rum Ortodoks Patrikhanesi Ekümenik Patriği I. Bartholomeos yönetmiştir.

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