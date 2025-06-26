Sümbül teyzenin ölümünde huzurevine soruşturma

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Hakkında kayıp başvurusu yapılan Topbaş’ın, 23 Haziran gecesi Çukurova’daki ağaçlık alanda cansız bedeni bulundu. Polisin yaptığı incelemede; vücudunda herhangi bir yara izine rastlanmayan Sümbül Topbaş’ın cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Otopsisi tamamlanan Topbaş’ın cenazesi, yakınları tarafından alınarak Asri Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Sümbül Topbaş’ın ölümü sonrası Adana Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, huzurevine yönelik idari soruşturma başlattı. Ayrıca çıkacak detaylı otopsi raporunun ardından Topbaş’ın ölümüyle ilgili bir ihmal ya da dış müdahale olup olmadığının belirleneceği, adli soruşturmanın da sürdüğü bildirildi.