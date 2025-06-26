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Sümbül teyzenin ölümünde huzurevine soruşturma

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#Sümbül Teyze#Adana#Seyhan
Sümbül teyzenin ölümünde huzurevine soruşturma
Oluşturulma Tarihi: Haziran 26, 2025 07:00

Adana Seyhan’daki huzurevinde kalan, 2023’te ‘beyaz gelinlik giyme’ hayalini damatsız düğünle gerçekleştiren Sümbül Topbaş (83), 20 Haziran’da bakkala gideceğini söyleyerek ayrıldıktan sonra bir daha geri dönmedi.

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Hakkında kayıp başvurusu yapılan Topbaş’ın, 23 Haziran gecesi Çukurova’daki ağaçlık alanda cansız bedeni bulundu. Polisin yaptığı incelemede; vücudunda herhangi bir yara izine rastlanmayan Sümbül Topbaş’ın cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Otopsisi tamamlanan Topbaş’ın cenazesi, yakınları tarafından alınarak Asri Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Sümbül Topbaş’ın ölümü sonrası Adana Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, huzurevine yönelik idari soruşturma başlattı. Ayrıca çıkacak detaylı otopsi raporunun ardından Topbaş’ın ölümüyle ilgili bir ihmal ya da dış müdahale olup olmadığının belirleneceği, adli soruşturmanın da sürdüğü bildirildi.

 

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#Sümbül Teyze#Adana#Seyhan

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