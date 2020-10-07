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Haber Giriş: 07.10.2020 - 18:31 | Son Güncelleme:

Sümbül Dağı'nın zirvesi beyaza büründü

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Hakkari'de Sümbül Dağı ekim ayında yağan karla beyaza büründü.

Doğu Anadolu Bölgesi’nde son günlerde etkili olan sağanak yağış yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Ekim ayında kar yağışı Sümbül Dağı’nın zirvesini beyaza bürürken, bölgede sağanak yağış ise etkisini sürdürüyor.

Sümbül Dağı zirvesi ve çevredeki dağlara kar yağmasının kışın erken başlamasının habercisi olduğunu belirten vatandaşlar, Hakkari’nin karla güzel olduğunu söylediler. Bazı vatandaşlar ise, "Hakkari kar yağışı, valisi ve hizmetleri ile güzeldir. Bazı mahalleler de doğalgaza kavuştu, yakmaya başladılar. Allah valimizden razı olsun" dediler.

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