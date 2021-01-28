Sülüs belgesi nasıl alınır? 2021 E-Devlet sülüs belgesi alma ekranı

Sülüs belgesi internet üzerinden birkaç adımda kolayca öğrenilebiliyor. Silah altına alınan yükümlülerin kışla bilgilerinin yanı sıra birliğe teslim olma tarihini de içeren yazılı belgeye sülüs bir diğer adıyla sevk belgesi denmektedir. Celp yerlerinin duyurulması ardından erişime açılan sevk belgesi, E-devlet giriş işlemi yapıldıktan sonra görüntülenip çıktısı alınabiliyor. Peki, E-Devlet üzerinden sülüs belgesi nasıl alınabilir? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler



SEVK BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ TARİHİ NEDİR?



Sevk başlangıç tarihi, askerlik yapacak kişinin askerlik görevini yapacağı birliğe teslim olacağı tarihin başlangıcını ifade etmektedir. Sevk bitiş tarihi ise askerlik yapacak kişinin askerlik görevini yapacağı birliğe teslim olacağı tarihin son gününe işaret eder.

SÜLÜS (SEVK) BELGESİ NASIL ALINIR?

Pandemi süreci dolayısıyla sülüs belgeleri internet üzerinden alınmaktadır.

Sülüs belgesi almak için ilk olarak https://giris.turkiye.gov.tr/Giris/gir adresine ilk olarak giriş yapılır. Menüden "Kamu Kurumları" seçeneği tıklanır. Yer alan "Milli Savunma Bakanlığı" seçeneğine tıklanır. Askerliğe Sevk Belgesi / Askerlik Durum Belgesi başlığı altından belge görüntülenir ve çıktısı alınır.

Sevk sürecinde bulunan tüm belgeler e-Devlet'ten alınacak olup zorunlu kalmadıkça askerlik şubelerinden yapılmayacak. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre tedbirleri kapsamında belirtilen yükümlülerle ilgili, "Yükümlüler; sevk tarihlerinin dört gün öncesinden olmak şartıyla e-Devlet üzerinden Covid-19 anketini doldurmaları zorunludur. Doldurulan anket sonrasında kuruluşlarına yönlendirilirlerse yönlendirildikleri sağlık kuruluşlarında Covid-19 testlerini ücretsiz olarak yaptıracaklar. Test sonucu pozitif çıkan yükümlülerin veya temaslı listesinde yer alanların askere sevk tarihleri tedavileri süresi boyunca ertelenecek.’’ şeklinde açıklama yapmıştır.



