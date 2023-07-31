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Sülün Osman Çetesi çökertildi

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#İzmir#İstanbul#Polis
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 31, 2023 10:57

İzmir merkezli 4 ilde Sülün Osman Çetesi’ne operasyon düzenlendi. 16 milyonluk vurgun yapan 14 çete üyesi gözaltına alındı. Dolandırıcılık çetesinin elde ettiği paralar ile araç kiralama şirketi kurduğu ortaya çıkarken lüks otomobilleri ünlü isimlere de kiraladıkları belirlendi. Operasyonun detaylarını ise CNN Türk İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ aktardı…

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CNN Türk İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ dolandırıcılık çetesine yapılan operasyonla ilgili şu detayları paylaştı:

Bir dönem İstanbul’un meşhur bir dolandırıcısı vardı, Kemal Sunal filmlerine de konu olmuştu. Sülün Osman’ın tekniğini uyguluyorlar. Sülün Osman, Galata Kulesi’ni saf vatandaşlara satıyordu. Kamuya ait ürünleri satacağını iddia ederek dolandırıcılık yapıyordu. Bu çete de bir benzerini sergilemiş. Bu çete ilk önce kurbanlarını belirliyor daha sonra da onların gözlerini boyamak için adeta bir tiyatro oyunu sergiliyor. Çete üyesinin altına lük araç ayarlıyorlar avukatımız diyorlar. Devlete ait önemli arazileri Ankara’daki bağlantıları ile sana ucuz yolla satacağız diyor.

 

16 MİLYONLUK VURGUN

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Devlete ait kamu arazilerini dolandırdıkları kişiye satıyorlar. Tapu dairesine gidiyorlar, 1 milyon, 2 milyon yolla derken mağdurun cebindeki paraları alıyorlar. Bu şekilde 16 milyonluk vurgun yapıyorlar.

LÜKS ARAÇLARI ÜNLÜ İSİMLERE KİRALAMIŞLAR

Çete üyeleri elde ettikleri para ile araç kiralama şirketi kuruyorlar. Lüks araçları ünlü isimlere de kiraladıkları öğrenildi. 8 çete üyesi tutuklanarak cezaevine yollandı.

 

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#İzmir#İstanbul#Polis

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