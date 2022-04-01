Sülün Osman bu kez kaçamadı

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Çıkarıldığı Sulh Ceza Hâkimliği’nce serbest bırakıldı. Yapılan itiraz sonrası hakkında yeniden yakalama kararı çıkarılan Gökmen’i, kaçarken polis ekipleri havaya ateş açarak boş tarlada yakaladı. Çıkarıldığı mahkemede ‘kaçma şüphesi yok’ denilerek ikinci kez serbest kaldı. Gökmen, serbest kalmasını 8 kurban keserek kutladı. Hâkimler ve Savcılar Kurulu, Gökmen’i serbest bırakan hâkimlerle ilgili inceleme başlattı.

İTİRAFÇI HER ŞEYİ ANLATTI

Bu süreçte Osman Gökmen ile birlikte hareket eden bir adamı itirafçı oldu. İtirafçı, Gökmen’in başında bulunduğu çetenin binlerce kişiyi nasıl dolandırdığını tüm detaylarıyla anlattı. Bunun üzerine 30 Mart’ta Gökmen üçüncü kez gözaltına alındı. Emniyet’teki işlemlerinin ardından Gökmen, mahkemeye sevk edilecek.