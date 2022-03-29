Sultan'ın yüzüne kimyasal madde atmıştı! Yakalanan zanlı tutuklandı

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Sultan S., gördüğü şiddet nedeniyle 4 yıl önce ayrıldığı erkek arkadaşı Soner Bolat'ın bir araya gelme isteğine olumsuz cevap verdi. Bolat, bunun üzerine 5 Ocak'ta işe giderken Sultan S.'nin yolunu elinde silahla kesip, 'Senin bugün işin bitecek, benden kurtulamazsın, seni öldüreceğim' diyerek tehdit etti. Soner Bolat, kaçmaya çalışan Sultan S.'yi yakalayıp, yakındaki çocuk parkına götürdü ve yüzüne, cebinden çıkardığı şişede bulunan Kimyasal Madde lavabo açıcıyı attı. Yaralanan Sultan S., Bolat'ın elinden kurtularak hastaneye gitti, şikayetçi oldu. Gözaltına alınan Soner Bolat, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince 'konutu terk etmeme' adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Soner Bolat hakkında 'kasten yaralama', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'sarkıntılık düzeyinde cinsel Saldırı' ve 'silahlı tehdit' suçlarından 21 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı. Soner Bolat, iddianamenin kabul edildiği Ankara 40'ıncı Asliye Ceza Mahkemesine avukatı aracılığıyla başvurarak, çalışamadığı ve hayatını idame ettiremediği için konutu terk etmeme adli kontrolünün kaldırılması talebiyle başvuruda bulundu. Mahkeme heyeti, sanığın talebini kabul ederek, adli kontrol tedbirini geçen 9 Mart itibarıyla kaldırdı.

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YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

Sultan S.'nin avukatı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na dilekçe vererek, Soner Bolat'ın ev hapsindeyken de adli kontrol tedbirini ihlal edip, müvekkilini tahdit ettiğini belirterek, karara itiraz etti ve tutuklama talebinde bulundu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da itirazı yerinde görerek Soner Bolat'ın tutuklanmasını talep etti. Talebi yerinde gören Ankara 40’ıncı Asliye Ceza Mahkemesi, Bolat'ın tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkardı.

TUTUKLANDI

Hakkında 21 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldıktan sonra ev hapsi kaldırılınca firar eden Soner Bolat yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan Bolat 4 ayrı suçtan tutuklandı.