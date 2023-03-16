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Sultan'ın yüzüne kimyasal atan sanığın cezasına Yargıtay'dan onama

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#Ankara#Soner Bolat#Yargıtay
Sultanın yüzüne kimyasal atan sanığın cezasına Yargıtaydan onama
Oluşturulma Tarihi: Mart 16, 2023 12:34

Ankara'da, barışma isteğini kabul etmeyen eski kız arkadaşı Sultan S.'yi (28) silahla tehdit ederek, yüzüne kimyasal madde atan Soner Bolat'a (32) verilen 18 yıl hapis cezası, Yargıtay tarafından onandı.

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Soner Bolat, geçen yıl 5 Ocak'ta, eski sevgilisi Sultan S.'nin yolunu kesip, "Senin bugün işin bitecek, benden kurtulamazsın, seni öldüreceğim" diyerek tehdit etti. Bolat, kaçmaya çalışan Sultan S.'yi yakalayıp, yakındaki çocuk parkına götürdü ve yüzüne cebinden çıkardığı şişede bulunan kimyasal madde lavabo açıcıyı attı. Sultan S., Bolat'ın elinden kurtularak hastaneye gitti ve şikayetçi oldu. Gözaltına alınan Soner Bolat, 'konutu terk etmeme' adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bolat'ın adli kontrolü, çalışamadığı ve hayatını idame ettiremediği için yaptığı başvurunun ardından kaldırıldı. Sultan S.'nin avukatının karara itiraz edip, Bolat'ın müvekkilini tehdit ettiğini belirtmesi üzerine tutuklama kararı verildi. Ankara 40'ıncı Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'kasten yaralama', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'sarkıntılık düzeyinde cinsel saldırı' ve 'silahlı tehdit' suçlarından 21,5 yıla kadar hapis istemiyle tutuklu yargılanan Bolat, 'silahla neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama' suçundan 6 yıl ve 'silahla kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçundan 12 yıl olmak üzere toplam 18 yıl hapse çarptırıldı.

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YARGITAY CEZAYI ONADI

YARGITAY 8'inci Ceza Dairesi, Ankara 40'ıncı Ağır Ceza Mahkemesi'nce 5 Temmuz 2022'de karara bağlanan dosyanın temyiz incelemesini tamamladı. Yerel mahkemedeki yargılama usul işlemlerinin kanuna uygun yapıldığı, delillerin hukuka uygun şekilde elde edildiği belirtilen kararda, ileri sürülen iddia ve savunmaların temyiz denetimini sağlayacak biçimde eksiksiz sergilendiği vurgulandı. Yerel mahkemenin ceza tayin ederken alt sınırdan uzaklaştığı ayrıca sanık hakkında takdiri indirim uygulanmadığı aktarılan kararda; vicdani kanının kesin, tutarlı ve çelişmeyen verilere dayandırıldığı, sanığın eylemlerinin doğru olarak nitelendirildiği, kanunda öngörülen suç tipine uyduğu, yaptırımların ise kanuni bağlamda şahsileştirilmek suretiyle uygulandığı kaydedildi. Bu kapsamda taraf avukatları ve sanığın temyiz inceleme taleplerinin esastan reddedildiği ve yerel mahkemenin 2 suçtan verdiği toplam 18 yıl hapis cezasının onandığı aktarıldı.

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#Ankara#Soner Bolat#Yargıtay

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