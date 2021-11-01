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Sultan’ın 7 yavrusu

#Sağlık Bakanı#Fahrettin Koca#Sultan
Sultan’ın 7 yavrusu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yavrulayan köpeği Sultan’la videosunu paylaştı.

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Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Sultan’ın 7 yavru dünyaya getirdiğini belirtti. Videoda, Koca’nın Sultan’ı sevdiği anlar ile yavruların beslendiği görüntüler yer aldı. Koca, yavruların isimlerini büyüdüklerinde koyacağını kaydetti.

Bakan Koca mesajında “Köpeğimiz Sultan, dünyaya getirdiği yedi yavruyla hayatımızı bereketlendirdi. Görenler, ‘Analı babalı büyüsünler’ dedi. Birazcık büyüsünler isimlerini koyacağız. Diğer köpeğimiz, heyecandan mıdır, şimdilik olayın farkında değil” dedi.

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#Sağlık Bakanı#Fahrettin Koca#Sultan

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