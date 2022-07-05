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Sultan'ı tehdit edip yüzüne kimyasal atmıştı! Soner Bolat'a indirimsiz 18 yıl hapis verildi

#Ankara#Soner Bolat#Kimyasal
Sultanı tehdit edip yüzüne kimyasal atmıştı Soner Bolata indirimsiz 18 yıl hapis verildi

Ankara'da barışma isteğini kabul etmeyen eski kız arkadaşı Sultan S.'yi (27) işe giderken önünü kesip silahla tehdit ederek, yüzüne kimyasal madde atan Soner Bolat (31), cezasında indirim uygulanmadan 18 yıl hapse çarptırıldı.

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Soner Bolat, 5 Ocak'ta işe giderken eski sevgilisi Sultan S.'nin yolunu kesip "Senin bugün işin bitecek, benden kurtulamazsın, seni öldüreceğim" diyerek tehdit etti. Bolat, kaçmaya çalışan Sultan S.'yi yakalayıp yakındaki çocuk parkına götürdü ve yüzüne cebinden çıkardığı şişede bulunan kimyasal madde lavabo açıcıyı attı.

Sultan S., Bolat'ın elinden kurtularak hastaneye gitti ve hakkında şikayetçi oldu. Gözaltına alınan Soner Bolat, 'konutu terk etmeme' adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bolat'ın adli kontrolü, çalışamadığı ve hayatını idame ettiremediği için yaptığı başvurunun ardından kaldırıldı. Sultan S.'nin avukatının karara itiraz edip, Bolat'ın müvekkilini tehdit ettiğini belirtmesi üzerine tutuklama kararı verildi.

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Ankara 40'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'kasten yaralama', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'sarkıntılık düzeyinde cinsel saldırı' ve 'silahlı tehdit' suçlarından 21,5 yıla kadar hapis istemiyle tutuklu yargılanan Bolat, karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Sultan S. ile taraf avukatları da duruşmada yer aldı.

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Sultanı tehdit edip yüzüne kimyasal atmıştı Soner Bolata indirimsiz 18 yıl hapis verildi

​'CEZALANDIRILMASINI İSTİYORUM'

Savunma yapan Soner Bolat, "5 sene çıktık, sonra ayrıldık. Cezaevinde intihara kalkıştım. 15 gün hastanede yattım. Salonda kimsede maske yok ama kendisinde var. Mahkemeyi etkilemek için takıyor. Beni kandırdı ve benim oyaladı. Hediyelerimi kabul etti" dedi.

Duruşmada söz alan Sultan S. ise "İlk mesajı kendisi attı. Barışmak istedi. Ben de kendisine ‘Dostane ayrılalım’ dedim sonra beni tehdit etmeye başladı. Engelledim, başka numaralardan tehditlerine devam etti. Cezalandırılmasını istiyorum" diye konuştu.

'CİNSEL SALDIRI' SUÇUNDAN BERAAT

Avukat beyanlarının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Soner Bolat'a 'silahla neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama' suçundan 6 yıl, 'silahla kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçundan ise 12 yıl olmak üzere toplam 18 yıl hapis cezası verdi. Cezada takdir indirimi uygulanmazken, Bolat 'cinsel saldırı' suçundan ise beraat etti. 

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#Ankara#Soner Bolat#Kimyasal

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