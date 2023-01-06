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Sultangazi'de yolun bir tarafına perçin diğer tarafına hafriyat döküldü

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#İSTANBUL#Polis#Trafik
Sultangazide yolun bir tarafına perçin diğer tarafına hafriyat döküldü
Oluşturulma Tarihi: Ocak 06, 2023 10:04

SULTANGAZİ'de aynı anda yolun bir tarafına seyir halindeki TIR'dan perçin torbaları dökülürken, diğer tarafına kamyondan hafriyat döküldü. Her iki olay nedeniyle trafik yoğunlaştı.

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Sultangazi - Habibler Otoyolu'nda 20.00 sıralarında, Arnavutköy istikametinde ilerleyen 06 CHG 713 plakalı TIR dorsesinden düşen perçin torbaları yere saçıldı. Durumu aynasından fark eden şoför Yılmaz İşkur, aracını park ederek karayollarına haber verdi. İşkur, bir taraftanda kendi imkanlarıyla perçinleri topladı.

"VİDA DEĞİL, PERÇİN"

Perçin taşıyan TIR'ın şoförü Yılmaz İşkur, "Yoldan giderken yere palet düştü. Perçinler paletin üzerinden kaydı, düştü. Paletle beraber çadırın kenarından aşağı düştü. Aynada gördüm duydum" dedi.

Sultangazide yolun bir tarafına perçin diğer tarafına hafriyat döküldü

OTOYOLA KAMYONDAN HAFRİYAT DÖKÜLDÜ

Yine Sultangazi - Habibler Otoyolu'nda 20.00 sıralarında Arnavutköy istikametine giden hafriyat kamyonunun dorse kapağı açıldı. Yaklaşık 100 metre boyunca yere saçılan hafriyat, tek şeridin kapanmasına neden oldu.

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"ARACIN KAPAĞI AÇILMASI SONUCU DÖKÜLDÜ"

Yolun yanında yer alan bir iş yerinde güvenlik personeli olan Ramazan Erol, “Ne oldu diye baktım, yola hafriyat dökülmüş. Kamyon ışıkların orada yavaşladı, bir müddet durdu, yürüdü gitti. Aracın plakası çamurlu olduğu için okuyamadım. Bende kazaları önlemek için, hafriyatın önüne duba koydum. Karayolları bakım şantiyesini arayarak bilgi verdim. Aracın kapağı açılması sonucu döküldü. Kaldırıpta dökme değil. Normal bir hafriyat" dedi.

Sultangazide yolun bir tarafına perçin diğer tarafına hafriyat döküldü

Her iki olay nedeniyle yolda yoğun trafik oluştu.

 

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#İSTANBUL#Polis#Trafik

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