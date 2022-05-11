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Sultangazi'de yÄ±lan paniÄŸi! 'Kalp krizi geçiriyordum'

#Istanbul#Sultangazi#YÄ±lan

Sultangazi'de binanÄ±n Ã¶nÃ¼nde gÃ¶rÃ¼len yÄ±lan paniÄŸe neden oldu. YÄ±lan Ã§evre sakinleri ve Ã§ocuklarÄ±n meraklÄ± gÃ¶zlerle izlediÄŸi 1 saat sÃ¼ren Ã§alÄ±ÅŸmalar sonrasÄ± bulunduÄŸu yerden Ã§Ä±kartÄ±larak doÄŸaya salÄ±ndÄ±.

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Sultangazi Ä°smetpaÅŸa Mahallesi 60 sokakta binanÄ±n Ã¶nÃ¼nde gÃ¶rÃ¼len yÄ±lan, mahalle sakinlerini tedirgin etti. Mahalle sakinleri kendi imkanlarÄ±yla yÄ±lanÄ± yakalamaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±. KaldÄ±rÄ±m taÅŸlarÄ±nÄ± sÃ¶kenler, yÄ±lanÄ±n gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ yere sÃ¼t bÄ±raktÄ±.

DUMANLA Ã‡IKARMAYA Ã‡ALIÅžTILAR

Daha sonra yaktÄ±klarÄ± bez parÃ§asÄ±ndan Ã§Ä±kan duman ile yÄ±lanÄ± saklandÄ±ÄŸÄ± yerden Ã§Ä±karmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±lar. Durum itfaiyeye bildirildi. VatandaÅŸlarÄ±n tÃ¼m Ã§abalarÄ± sonuÃ§ vermedi.Â

Sultangazide yÄ±lan paniÄŸi Kalp krizi geÃ§iriyordum

Ã‡ALIÅžMALARI MERAKLI GÃ–ZLERLE Ä°ZLEDÄ°LER

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sokaktaki binanÄ±n zemin katÄ±na girme ihtimaline karÅŸÄ±, beton ve tuÄŸlalarÄ± kÄ±rarak yÄ±lanÄ±n yerini tespit etmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±. Mahalle sakinleri, Ã§ocuklar ve zemin katta oturan Sevgi Åženocak, itfaiye ekiplerinin Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± meraklÄ± gÃ¶zlerle izledi.

Sultangazide yÄ±lan paniÄŸi Kalp krizi geÃ§iriyordum

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YaklaÅŸÄ±k 1 saat sÃ¼ren Ã§alÄ±ÅŸmalar sonucunda yaklaÅŸÄ±k 70 santimetre uzunluÄŸundaki yÄ±lanÄ±n yeri tespit edildi ve bulunduÄŸu yerden Ã§Ä±kartÄ±ldÄ±. VatandaÅŸlar itfaiye ekiplerini alkÄ±ÅŸlayarak teÅŸekkÃ¼r etti. Ä°tfaiye ekiplerince koruma altÄ±na alÄ±nan yÄ±lan doÄŸaya salÄ±nmak Ã¼zere gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.Â 

"KALP KRÄ°ZÄ° GEÃ‡Ä°RÄ°YORDUM"

Korku dolu gÃ¶zlerle Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± izleyen Sevgi Åženocak, "Ben kalp hastasÄ±yÄ±m. Az daha kalp krizi geÃ§iriyordum. Ã‡ok korktum. Allah bir daha bÃ¶yle bir ÅŸey gÃ¶stermesin. Herkese teÅŸekkÃ¼r ediyorum" dedi.

Sultangazide yÄ±lan paniÄŸi Kalp krizi geÃ§iriyordum

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