Sultangazi'de yeni temizlediği aracı yine karın altında kaldı: O anlar kamerada

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
İngiltereden Türk ailelere keyfi vize eziyetiİngiltere'den Türk ailelere 'keyfi' vize eziyeti!#İngiltere
Süper Ligde yeyni yayın döneminin bütün detaylarıSüper Lig'de yeyni yayın döneminin bütün detayları!#Süper Lig
Otururken bacak sallamak bile etkiliymiş İşte hayata daha fazla hareket katmanın yolları...Otururken bacak sallamak bile etkiliymiş! İşte hayata daha fazla hareket katmanın yolları...#Egzersiz
Aşı karşıtları sokağa döküldü... Başbakan ve ailesi gizli bir yere nakledildiAşı karşıtları sokağa döküldü... Başbakan ve ailesi gizli bir yere nakledildi!#Kanada
NeoCov alarmı... DSÖden açıklama geldi NeoCov alarmı... DSÖ'den açıklama geldi#Koronavirüs
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti: Gece yarısı cinayetine şafak baskınıŞafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti: Gece yarısı cinayetine şafak baskını#Şafak Mahmutyazıcıoğlu
65 saniye... Dikkatimiz dağılmıyor, çalınıyor Telefonum tarafından ele geçirildim...65 saniye... Dikkatimiz dağılmıyor, çalınıyor! 'Telefonum tarafından ele geçirildim...'#Teknoloji
THYden İBB Sözcüsü Murat Ongunun iddiasına yalanlamaTHY'den İBB Sözcüsü Murat Ongun'un iddiasına yalanlama#Türk Hava Yolları
Asırlık tartışma: Duş sabah mı alınmalı gece yatmadan mıAsırlık tartışma: Duş sabah mı alınmalı gece yatmadan mı?#Cilt Sağlığı
Whatsapp grubuna mesaj attı Tazminatından oldu...Whatsapp grubuna mesaj attı! Tazminatından oldu...#Whatsapp
Dünyayı ‘oynatacaklar’Dünyayı ‘oynatacaklar’#Bilişim Vadisi
Altın fiyatları ve kripto paralarda geçen hafta neler yaşandıAltın fiyatları ve kripto paralarda geçen hafta neler yaşandı?#Altın Fiyatları
Vallahi öğrenemeyecek billahi öğrenemeyecekVallahi öğrenemeyecek billahi öğrenemeyecek#Kılıçdaroğlu
Dilberayı canlandırdı... O gece uyuyamadımDilberay'ı canlandırdı... O gece uyuyamadım!#Büşra Pekin
Arsa, tarla alan kazandıArsa, tarla alan kazandı#Arsa
HABERLERGündem Haberleri

Sultangazi'de yeni temizlediği aracı yine karın altında kaldı: O anlar kamerada

#İstanbul#Sultangazi#Kar
Sultangazide yeni temizlediği aracı yine karın altında kaldı: O anlar kamerada

İstanbul Sultangazi'de, kar kütlesi sahibinin yeni temizlediği otomobilin üzerine düştü. Araç yeniden kar altında kaldı. Başka bir caddede de yürüyen kişinin üzerine düştü. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Haberin Devamı

Sultangazi Malkoçoğlu Mahallesi'nde, dün gündüz saatlerinde bir kişi, park halindeki otomobilinin üzerindeki karları elleriyle temizlemeye başladı. Bir taraftan da topladığı katlardan yiyen otomobil sahibi, büyük bir tehlike geçirdi. Bir binanın çatısında biriken kar kütlesi, park halindeki otomobilin üzerine düştü, sahibi düşen kütlenin altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar ise binanın güvenlik kamerasına yansıdı.

KAR KÜTLESİ ÜZERİNE DÜŞTÜ

50. Yıl Mahallesi G Caddesi'nde ise, binadan düşen kar kütlesi bu sırada kaldırımda yürüyen iki kişiden birinin üzerine düştü. Neye uğradığını şaşıran kişi, arkadaşıyla bölgeden uzaklaşırken o anlar da bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Sultangazide yeni temizlediği aracı yine karın altında kaldı: O anlar kamerada

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#Sultangazi#Kar

BAKMADAN GEÇME!

Anahtar kelime ‘kanseri atlatırsam’ değil, ‘atlattığımda’...

Anahtar kelime ‘kanseri atlatırsam’ değil, ‘atlattığımda’...

#Kanser
Ailenizin açılmamış mektuplarını onlarca yıl sonra görseniz ne yapardınız Anı dedektifleri iş başında...

Ailenizin 'açılmamış' mektuplarını onlarca yıl sonra görseniz ne yapardınız? Anı dedektifleri iş başında...

#Antika
Otururken bacak sallamak bile etkiliymiş İşte hayata daha fazla hareket katmanın yolları...

Otururken bacak sallamak bile etkiliymiş! İşte hayata daha fazla hareket katmanın yolları...

#Egzersiz

BAKMADAN GEÇME!

Anahtar kelime ‘kanseri atlatırsam’ değil, ‘atlattığımda’...

Anahtar kelime ‘kanseri atlatırsam’ değil, ‘atlattığımda’...

#Kanser
Ailenizin açılmamış mektuplarını onlarca yıl sonra görseniz ne yapardınız Anı dedektifleri iş başında...

Ailenizin 'açılmamış' mektuplarını onlarca yıl sonra görseniz ne yapardınız? Anı dedektifleri iş başında...

#Antika
Otururken bacak sallamak bile etkiliymiş İşte hayata daha fazla hareket katmanın yolları...

Otururken bacak sallamak bile etkiliymiş! İşte hayata daha fazla hareket katmanın yolları...

#Egzersiz