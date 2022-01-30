Sultangazi'de yeni temizlediği aracı yine karın altında kaldı: O anlar kamerada

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Sultangazi Malkoçoğlu Mahallesi'nde, dün gündüz saatlerinde bir kişi, park halindeki otomobilinin üzerindeki karları elleriyle temizlemeye başladı. Bir taraftan da topladığı katlardan yiyen otomobil sahibi, büyük bir tehlike geçirdi. Bir binanın çatısında biriken kar kütlesi, park halindeki otomobilin üzerine düştü, sahibi düşen kütlenin altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar ise binanın güvenlik kamerasına yansıdı.

KAR KÜTLESİ ÜZERİNE DÜŞTÜ

50. Yıl Mahallesi G Caddesi'nde ise, binadan düşen kar kütlesi bu sırada kaldırımda yürüyen iki kişiden birinin üzerine düştü. Neye uğradığını şaşıran kişi, arkadaşıyla bölgeden uzaklaşırken o anlar da bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.