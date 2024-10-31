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Sultangazi'de vahşet! Ayşe Koçak, 8 yaşındaki oğlunun yanında ağabeyi tarafından öldürüldü

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#Sultangazi#Kadın Cinayeti#Ayşe Koçak
Sultangazide vahşet Ayşe Koçak, 8 yaşındaki oğlunun yanında ağabeyi tarafından öldürüldü
Oluşturulma Tarihi: Ekim 31, 2024 15:11

İstanbul Sultangazi'de Harun Koçak (35) evde tartıştığı kız kardeşi Ayşe Koçak'ı 8 yaşındaki oğlunun yanında silahla öldürdü. Katil zanlısı Harun Koçak, ruhsatsız silahla birlikte gözaltına aldı.

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Olay, dün gece saatlerinde Zübeyde Hanım Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ayşe Koçak ile ağabeyi Harun Koçak arasında evde tartışma çıktı. Tartışma sonrası Ağabey Koçak evin banyosuna girerek silahı hazırlarken silah bir anda patladı. Ayşe Koçak ve diğer kardeşler ağabey Koçak'ın intihar ettiğini düşünerek banyoya doğru koştu. Harun Koçak'ın elindeki silahı gören kardeşler silahı almaya çalışırken silah tekrar ateş aldı. Silahtan çıkan mermiler Ayşe Koçak'ın başına isabet etti. Koçak kanlar içinde yere yığıldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Ayşe Koçak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri ise ağabey Harun Koçak'ı ruhsatsız silahla birlikte gözaltına aldı. Olayın yaşandığı sırada evde Ayşe Koçak'ın 8 yaşındaki oğlu H.B'nin de olduğu öğrenildi.

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"KAVGALARI HİÇ OLMAZDI"

Mahalle sakini Ümmü Gülsüm, "Komşuluğumuz vardı. Ayşe gelip geçerken selam verirdi. Çalışıp çocuğuna bakıyordu. Ailecek sessiz sakin bir hayat yaşıyorlardı. Kavgaları hiç olmazdı. 6 senedir komşuyuz hiç kavga duymadım" dedi.

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#Sultangazi#Kadın Cinayeti#Ayşe Koçak

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