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DHA
Haber Giriş: 15.02.2020 - 22:23,Son Güncelleme:/

Sultangazi’de trafo alev alev yandı

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Sultangazi’de trafo alev alev yandı

Sultangazi'de trafo bilinmeyen nedenle alev alev yandı. Trafodan yükselen alevler, mahalleden korkuya neden oldu.

Yangın, saat 20.00 sıralarında Cebeci Mahallesi 2547 Sokak’ta bulunan Mahallenin elektrik trafosunda çıktı. Trafodan alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri, durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulunurken polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Alevlerin yükseldiği anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Yangın sonrası mahalle karanlığa gömüldü. Ekipler, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı. Mahalleye elektriğin verilmesi için ekiplerin çalışması sürüyor.

Sultangazi’de trafo alev alev yandı

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