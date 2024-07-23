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Sultangazi'de trafikte kavga: Tek yumrukla yere yığıldı

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#Sultangazi#İstanbul#Polis
Sultangazide trafikte kavga: Tek yumrukla yere yığıldı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 23, 2024 13:21

İstanbul Sultangazi'de meydana gelen trafik kazasının ardından çıkan kavgada bir gencin yumruk attığı kişi kafasını otomobile çarparak yere düştü.

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Olay dün akşam saat 19.00 sıralarında Sultangazi Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre sokakta motosikletle otomobilin karıştığı trafik kazasının ardından taraflar arasında kavga çıktı. Akrabaların da olaya karışmasıyla kavga büyüdü. Kavga sırasında taraflardan birisi karşı taraftan bir kişiye sert bir şekilde yumruk attı. Yumruğun etkisiyle dengesini kaybeden yabancı uyruklu kişi ise başını park halindeki otomobile feci çarparak yere düştü. Şok geçiren şahıs yerinden kalkamazken, diğer vatandaşlar ise duruma tepki gösterdi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri tarafları ayırırken ağır şekilde yaralanan uyruklu şahıs ise yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Şahsın başına aldığı darbe sonucunda beyin kanaması geçirdiği öğrenildi.

 

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OLAY ANI CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

Kavga sırasında yabancı uyruklu şahsın, yumruk darbesiyle kafasını otomobile feci şekilde çarptığı anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde taraftardan bir kişinin olay yerinde bulunan bir kişiye yumruk attığı, adamın ise kafasını otomobile çarparak yere düştüğü görülüyor.

Sultangazide trafikte kavga: Tek yumrukla yere yığıldı

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#Sultangazi#İstanbul#Polis

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