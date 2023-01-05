Sultangazi'de tıraş olmaya geldi, kalfayı eve gönderip hırsızlık yaptı

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Olay, dün saat 10.30 sıralarında 50. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan erkek kuaförüne gelen bir kişi, sakal tıraşı olmak istediğini söyledi. Kalfa Ömer Faruk Kalyoncu (17), havluların ustası tarafından kuru temizlemeye götürüldüğünü, bundan dolayı kendisini tıraş edemeyeceğini söyledi. Şüpheli ise, Kalyoncu'ya 100 metre ilerideki evini tarif edip, oradan havlu alabileceğini söyledi.

Kalyoncu, tarif edilen yere gidip kapıyı çaldı. Bu sırada şüpheli, Kalyoncu'ya ait yaklaşık 4 bin lira değerindeki cep telefonunu ve kasada bulunan bir miktar parayı çalarak kaçtı.

Zile basmasına rağmen kapıyı açan olmayınca geri dönen Kalyoncu, şüphelinin gitmiş olduğunu ve cep telefonun yerinde olmadığını fark etti. İzlediği güvenlik kamera görüntülerinde ise şüphelinin hırsızlık yapıp ayrıldığını gördü.

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"KAMERA KAYITLARINI İZLEYİNCE ANLADIM"

Yaşananları anlatan Ömer Faruk Kalyoncu, "Havluları sabah usta kuru temizlemeye götürdü. Dükkanda bundan dolayı havlu yoktu. Bir müşterimizi tıraş ederken, bir adam içeri girdi ve sakal tıraşı olacağını söyledi. Ben de havluların yıkamaya olduğunu, bundan dolayı tıraş yapamayacağımı söyledim. Bana evinin 100 metre ileride olduğunu, evden havlu alıp, alamayacağımı sordu. Ben de kendisine kıramadım. Bana evi tarif etti. Tarif ettiği eve gittim, zille bastım ama kapıyı açan olmadı. Geri geldiğimde adam dükkanda yoktu. Tezgahta bulunan telefonumun ve kasada bulunan bir miktar paranın yerinde olmadığını gördüm. Kamera kayıtlarına bakınca, adamın çalıp kaçtığını anladık" dedi.

O ANLAR KAMERADA

Hırsızlığın yansıdığı güvenlik kamera görüntülerinde, kaldırımda yürüyen bir kişinin berber salonuna girdiği, bir süre sonra kalfaya evi tarif ettiği, kalfanın tarif edilen yere doğru koştuğu, şüphelinin koşarak iş yerinden ayrıldığını görülüyor. Kısa bir süre sonra da kalfanın berber salonuna geldiği de kameraya yansıyor.