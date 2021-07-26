Sultangazi'de tehlike saçan dere! Suyla oynayan çocukların yüzünde yara çıktı iddiası...

Habibler Mahallesi'nden geçen dereye iddiaya göre, çevredeki fabrikalardan atık karıştı. Çevre sakinleri, kirli sudan içen hayvanlarının öldüğünü öne sürdü. Burada yaşayanlar, suyla oynayan çocuklarının yüzünde yaraların da çıktığını belirtti.

"BENİM 15 CİVCİV, 6 TAVUK ÖLDÜ"

Gecekondu sakini Gülseher Çelik, "40 senedir buradayım. Bu suyla hayvanları besliyordum, içiyorum ama bu sene tavuklarım telef oldu, civcivler telef oldu. Çocukların yüzünde hep yara çıktı. Buraya bir çare bulun. Bu su yukardan geliyor, orada bir fabrika var o su bırakıyor. Artık ondan mı değil mi bilmiyorum. Eskiden çok temiz berrak bir suydu. Benim 15 civciv, 6 tane de tavuk öldü. Köpek hasta aynı zamanda. Çok gezdim, muhtara gittim ama bir çare bulamadık." dedi.

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