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Sultangazi'de tedirgin eden görüntü! Rögardan mavi su taştı

#Istanbul#Sultangazi#Rögar

Sultangazi'de rögardan taşan mavi su mahalleliyi tedirgin etti. Yaklaşık 3 gündür akan mavi suyun önüne topraktan set çekilerek başka bir rögara akması sağlanırken, mahalleli duruma çözüm beklediklerini dile getirdi.

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Eski Habipler Mahallesi'nde çevresinde çok sayıda tekstil, mermer gibi atölye ve fabrikanın bulunduğu bir sokakta rögardan mavi su taştı. Koku da yayan mavi suyun başka sokaklara akmaması için önüne topraktan set çekildi.

Oluşturulan setle bir rögardan taşan mavi su yaklaşık 20 metre akarak bir başka rögara dökülmesi sağlandı.

Sultangazide tedirgin eden görüntü Rögardan mavi su taştı

Çevrede bulunan çalışanlar ve mahalle sakinleri ise durumdan tedirgin olduklarını dile getirdi.

Akan mavi suyun kot atölyelerinden geldiği tahmin ediliyor.

Sultangazide tedirgin eden görüntü Rögardan mavi su taştı

Abdullah Aydın, "Tedirgin oluyoruz, pislik sonuçta. Çevrede tekstil firmaları var oralardan geliyor olabilir" dedi. Mahalle sakini bir kişi de, "3 gündür böyle akıyor. Fabrikalardan geliyordur. Arada böyle oluyor" diye konuştu.

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Sultangazide tedirgin eden görüntü Rögardan mavi su taştı

 

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#Istanbul#Sultangazi#Rögar

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