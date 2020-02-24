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Ali ABLAY / İSTANBUL , (DHA)
Haber Giriş: 24.02.2020 - 10:47,Son Güncelleme:/

Sultangazi'de Suriyeli iş yeri sahibini silahla gasp eden iki şüpheli yakalandı

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Sultangazi'de Suriyeli iş yeri sahibine silah göstererek kasadaki paraları gasp eden iki şüpheli, yakalandı. Şüphelilerin olaydan sonra kaçtıkları anlar kameralara yansıdı.

Olay geçtiğimiz Salı Sultangazi, Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Suriye uyruklu Mohamad B.'nin buradaki işyerine giren iki şüpheli silah göstererek kasadaki 600 lirayı gasp etti. Şüphelilerin dükkandan çıkmasının ardından Mohamad B. polise ihbarda bulundu. Olayın ardından çalışma başlatan emniyet ekipleri, şüphelilerin kaçtıkları yol üzerindeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan güvenlik kamerası incelemelerinde şüphelilerin Ahmet N.(19) ve Abdullah U.(18) olduğu tespit edildi. Şüpheliler, emniyet ekiplerince evlerine yapılan baskınla gözaltına alınırken, yapılan aramalarda Mohamad B.'ye gösterdikleri kurusıkı tabanca ve gasp ettikleri 600 lira ele geçirildi. Yakalanan iki şüpheli Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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