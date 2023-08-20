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Sultangazi'de dehşet! Suç örgütleri arasında silahlı kavga

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#İSTANBUL#Sultangazi#Polis
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 20, 2023 13:09

İstanbul Sultangazi'de, suç örgütleri arasında silahlı çatışma yaşandı. Kavgada Kenan Kılınç hayatını kaybetti. Polisin suç örgütlerine yönelik düzenlediği operasyonda, 7 kişi gözaltına alındı.

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Olay, 19 Ağustos gecesi saat 00.40 sıralarında, Sultangazi Gazi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aralarında husumet olduğu öğrenilen suç örgütleri arasında çıkan silahlı kavgada, Kenan Kılınç isimli kişi öldürüldü. Olayın ardından suç örgütleri arasında otomobil ve iş yerlerinin kurşunlandığı öğrenildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Örgütlere karşı eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 41 kişiden 7'si gözaltına alınırken 34 kişinin arama çalışmaları devam ediyor.

Sultangazide dehşet Suç örgütleri arasında silahlı kavga

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Operasyonlar kapsamında örgüt üyelerinin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 4 adet ruhsatsız tabanca, 44 adet 9mm fişek, 1 adet çelik yelek ve el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. (DHA)

Sultangazide dehşet Suç örgütleri arasında silahlı kavga

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#İSTANBUL#Sultangazi#Polis

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