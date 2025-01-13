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Sultangazi'de sokak ortasında katledilmişti! Korkunç cinayetin görüntüleri ortaya çıktı

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#Sultangazi#Silahlı Saldırı#Cinayet
Sultangazide sokak ortasında katledilmişti Korkunç cinayetin görüntüleri ortaya çıktı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 13, 2025 09:58

İstanbul Sultangazi'de Ferhat İ. isimli şüpheli, sokak sokak kovaladığı İmam Bozkurt'u silahla öldürdü. Olayın ardından Sakarya'da yakalanan Ferhat İ.'nin ifadesinde, 2023 yılında İmam Bozkurt tarafından silahla yaralandığını ve silahlı saldırıyı da intikamını almak için gerçekleştirdiğini söylediği öğrenilirken cinayetin yeni görüntüleri ortaya çıktı.

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Olay, 9 Ocak saat 08.00 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İmam Bozkur sabah iş yerinden çıkıp kahvaltılık almaya gittiği sırada şüpheli Ferhat İ.'yi görerek kaçmaya başladı. Şüpheli, sokak sokak kovaladığı Bozkur'a caddede silahla ateş etti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Bozkurt'un hayatını kaybettiğini belirledi.

"İNTİKAM ALMAK İÇİN YAPTIM"

Olayın ardından güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, kimliğini tespit ettiği Ferhat İ.'yi Sakarya'da yakalayarak gözaltına aldı. Edinilen bilgiye göre; şüpheli emniyetteki ifadesinde, 2023 yılında İmam Bozkurt tarafından silahla yaralandığını ve silahlı saldırıyı da intikamını almak için gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

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CİNAYET ANI KAMERADA

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Ferhat İ.'nin, İmam Bozkur'u silahla kovaladıktan sonra arkasından ateş ederek öldürdüğü görülüyor.

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#Sultangazi#Silahlı Saldırı#Cinayet

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