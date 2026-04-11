Sultangazi'de sokak ortasında dehşet! Zihinsel engelli genç ile annesi sopalarla darbedildi... 'Beni istemiyorlar'

Oluşturulma Tarihi: Nisan 11, 2026 12:17

İstanbul Sultangazi'de yüzde 70 zihinsel engelli Kadir G. ile annesi Ayfer Kaya sokak ortasında sopalarla saldırıya uğradı. Önce Kadir G.'ye saldıran şüphelilerden biri olay yerine gelen polisler kavgayı ayırmak istediği sırada Gökçe'nin annesi Ayfer Kaya'ya vurmaya başladı. Kadir Gökçe, "Ablamın yanına gittim sonra beni orada dövdüler. Beni istemiyorlar, engelli olduğumu deli olduğumu söylüyorlar. Gelip benim arkamdan vurdular" diye konuştu.

Olay, dün sabah saat 07.00 sıralarında Cebeci Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yüzde 70 engelli olan Kadir G. ablasının yanına giderek telefonuna mesajlaşma uygulaması indirmek istedi. Ablasının yaşadığı sokakta karşılaştığı kişiler, Kadir G.'nin kendilerine hakaret ettiğini öne sürdü. Annesinin yanında Kadir G. ile tartışmaya başladı. Tartışma sırasında 2 kişi sopalarla Kadir G.'yi darbetti.

İhbar üzerine olay yerine gelen polisler kavgayı ayırmak istediği sırada 2 kişiden biri Kadir G.'nin annesi Ayfer Kaya'ya vurmaya başladı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken gözaltına alınan 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"SEN DELİ KADİRSİN DİYORLAR"

Anne Ayfer Kaya, "Olay, dün saat 06.30 sıralarında oldu. Oğlum ablasının yanına gitti. Oğlum oraya gidince 'niye sen buraya geliyorsun, sen deli kadirsin' diyorlar kavga çıkıyor. Daha sonra polis geldi. Ben de müdahale edince üzerime yürüdüler ve beni dövdüler" dedi.

"BENİ İSTEMİYORLAR! GELİP ARKAMDAN VURDULAR"

Kadir G., "Ablamın yanına gittim sonra beni orada dövdüler. Beni istemiyorlar, engelli olduğumu deli olduğumu söylüyorlar. Gelip benim arkamdan vurdular. İyiyim ama kafam ağrıyor. Davacıyım, sonuna kadar davacıyım" dedi.

