Sultangazi'de site sakinlerine eylem yaptıran kaza

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Kaza, Yunus Emre Mahallesi'nde geçtiğimiz akşam saatlerinde meydana geldi. Lütfi Aykaç Bulvarı'nda oturduğu siteye giriş yapmak için dönüş yapan H.T. isimli sürücünün kullandığı otomobil, karşı yönden gelen Kerem Birişik'in kullandığı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet savrulurken, sürücüsü Birişik ile arkasında oturan bir kişi ağır yaralandı. Kaza sonrası site sakinleri bir yandan yardıma koşarken, diğer yandan da durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri, ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Birişik ile beraberindeki arkadaşına ilk müdahaleyi yaparak en yakın hastaneye kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis ekipleri ikinci bir kaza yaşanmaması için yolda önlem alırken, otomobil sürücüsünden de kaza ile ilgili bilgi aldı. Kazaya karışan otomobil ve motosiklet, çekiciyle kaldırıldı. Kaza anı saniye saniye sitenin güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı.

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SİTE SAKİNLERİ KAZA SONRASI CADDEYİ KAPATTI

Karanlık ve yeterli önlemin bulunmadığını öne sürerek kazanın yaşandığı yerde toplanan site sakinleri, yolu kapatarak eylem yaptı. Trafikteki araçların geçişini engelleyerek tepki gösteren site sakinleri, bir süre sonra tekrar yolu açarak eylemlerine son verdi.

"SESİMİZİ DUYURALIM İSTEDİK"

Sitede oturan Aydın İlyas, "Akşam saat 20.00 sıralarında oldu kaza. Son birkaç ayda defalarca oldu bu tip kazalar. Şöyle baktığınızda burası zaten kazaya açık bir yer. Ancak derdimizi anlatamadık. Kaza siteye girmek isteyen site sakini, sipariş getiren motorlu kuryeye çarpıyor. Motoru kullanan çocuk zannediyorum 20'li yaşlarda. Şu anda hayati mücadele veriyor" dedi.

Sitenin girişinin karanlık olması nedeniyle belli olmadığını belirten Serkan Yenipınar, "Yukarıdan kamyonların çok hızlı gelmesi, daha sonra aşağıdan gelenlerin yukarıdan gelenleri görmemesi; haliyle her gün kazaya sebebiyet veriyor. Sabahları öğrenciler alınıyor ama halen bir önlem alınmıyor. Biz burada bir yıldır oturuyoruz. Ne bir ışıklandırma var ne de bir yolun bölünmesi var, ne bir hız yavaşlatıcı var. Ne de bir sinyalizasyon var. Yani burada yaşamın olup olmadığından kimse haberdar değil. Ama halen nedense biz yazılarımızı yazmamıza rağmen mail atmamıza rağmen geri dönüş olmuyor. Bir çözüm yoluna ulaştıramadık. En sonunda yolu kesmekte bulduk sonucu. Kısa bir eylem yaptık kimseyi rahatsız etmeden. Hemen de yolu açtık" şeklinde konuştu.

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Bir başka site sakini ise, "Bugün bir komşumuzun başına geldi. Yarın bizim başımıza gelmeyeceğinin garantisi yok. İnsanların ölmesi mi gerekiyor yolların yapılması için. Caddede önlem istiyoruz. Çünkü girişinin giriş olduğu belli değil. Çıkışının çıkış olduğu belli değil. Araçları park ediyorlar, çıkarken ne sağımızı ne de solumuzu görüyoruz" ifadelerini kullandı.