Sultangazi'de silahlı market soygunu kamerada

Zübeyde Hanım Mahallesi, 1428 Sokak üzerinde bulunan bir markette 7 Eylül tarihinde saat 22.00'da meydana gelen olayda maskeli ve silahlı 3 şüpheli kasada duran kişiyi etkisiz hale getirdi. Kasada bulunan 600 lira nakit parayı ve 4 bin lira değerinde sigara paketlerini poşetlere doldurup alan şüpheliler, daha sonra hızla marketten çıkarak izlerini kaybettirdi.

Market çalışanı Ü.Y.'nin haber vermesiyle harekete geçen polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Güvenlik kameralarının incelenmesiyle soygun anlarının saniye saniye görüntülendiği ortaya çıktı. Gasp Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, yaptığı çalışmaların sonucu şüphelilerin eşkal ve kimliklerini tespit etti. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, Mehmet G.(18), M.İ.(17) ve Ö.S.G. (17)'yi 16 Eylül Çarşamba günü yakaladı. Yaşı küçük olan M.İ. ve Ö.S.G. Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edildi. Şüphelilerden Mehmet G. çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan maskeli ve silahlı şüphelilerin markete girdiği ve market çalışanını etkisiz hale getirdikleri güvenlik kameralarına yansıdı. Şüphelilerin kasada duran paraları aldıkları ve poşete doldurdukları sigara paketlerini alarak marketten hızlıca kaçtıkları görülüyor.