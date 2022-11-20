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Sultangazi'de silahlı kavga: 5 araca mermi isabet etti

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#İstanbul#Sultangazi#Silahlı Çatışma
Sultangazide silahlı kavga: 5 araca mermi isabet etti
Oluşturulma Tarihi: Kasım 20, 2022 04:12

İstanbul Sultangazi'de iki grup arasında çıkan kavgada silahlar kullanıldı. Kavgada şans eseri yaralanma ve can kaybı olmazken, park halindeki 5 araca mermi isabet etti. Polis ekipleri olay sonrası kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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Olay, Esentepe Mahallesi'nde saat 23.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Bir süre sonra taraflar birbirlerine silahla karşılık verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bu arada şüpheliler hızla olay yerinden kaçtı. Olay yerine gelen polis ekipleri yaptığı incelemede iki grubun arasında çıkan silahlı kavgada park halindeki 5 araca mermi isabet ettiğini tespit etti. Polis ekipleri olay yerinde detaylı inceleme yaparken, çevrede çok sayıda boş kovan bulundu. İş yerlerinin güvenlik kameralarını inceleme altına alan polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

"ÇATIŞMA OLMUŞ, BALKONA DAHİ ÇIKAMADIK"

Aracına mermi isabet eden Oğuz Yılmaz, "Yan tarafta oturuyoruz evimiz orada. Havai fişek sesi gibi ses geldi. Meğerse silah sesiymiş. Büyük bir çatışma olmuş. Sesleri de duyduk ama ne olduğunu anlamadık biz. Eve kapandık, balkona dahi çıkamadık. Komşular aradı, senin arabanda da isabet var dediler. Duyduğumuz kadarıyla yaralı yok. 5 araçta isabet var. En büyük hasar bizde var" dedi.

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#İstanbul#Sultangazi#Silahlı Çatışma

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