Sultangazi'de sanayi sitesinde yangın paniği!

Yangın, saat 04.45 sıralarında Sultangazi Küçük Sanayi Sitesi'nde çıktı. Edinilen bilgiye göre, sanayi sitesindeki bir iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Yangın diğer iş yerlerine sıçramadan kontrol altına alınıp söndürüldü. Yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmazken iş yerinde hasar oluştu.