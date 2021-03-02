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Gündem
Ozan URAL-Buğra AKAY / İSTANBUL DHA
Haber Giriş: 02.03.2021 - 07:17 | Son Güncelleme:

Sultangazi'de sanayi sitesinde yangın paniği!

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Sultangazi'de sanayi sitesinde yangın paniği!

Sultangazi Küçük Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinde gece saatlerinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alınıp söndürüldü. 

Yangın, saat 04.45 sıralarında Sultangazi Küçük Sanayi Sitesi'nde  çıktı. Edinilen bilgiye göre, sanayi sitesindeki bir iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Yangın diğer iş yerlerine sıçramadan kontrol altına alınıp söndürüldü. Yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmazken iş yerinde hasar oluştu.

Sultangazide sanayi sitesinde yangın paniği

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