Sultangazi'de polis kavgaları engellemek için havaya ateş etti

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İsmetpaşa Mahallesi'nde dün akşam iki farklı kavga çıktı. Mahalledeki ilk olayda saat 22.00 sıralarında aynı sokakta oturan yabancı uyruklu iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada, yumruklar, tekmeler havada uçuştu. Sopalarla birbirlerine saldıran tarafları çevrede bulunanlar ayırmakta güçlük çekti.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kavganın yaşandığı sokağa gelen polis, tarafları ayırmak için havaya ateş etti. Kavgada 3 kişi çeşitli yerlerinden yaralanırken, çok sayıda kişi de gözaltına alındı.

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TACİZ İDDİASIYLA BAŞKA KAVGA ÇIKTI

Kavgadan kısa süre sonra aynı mahallede ikinci bir olay yaşandı. İddiaya göre, mahallede ikamet eden yabancı uyruklu kişi, gündüz saatlerinde parkta gördüğü kadına önce sözlü tacizde bulundu, daha sonra telefon numarasının yazılı olduğu kağıdı verdi. Kadının tepki göstermesi üzerine ise parktan uzaklaştı. Eve giden kadın, durumu yakınlarına anlattı.

Dün akşam saat 22.30 sıralarında durumdan haberdar olan bir grup genç, şüpheli ile sokakta karşılaştı ve şüpheliyi darbetmeye başladı. Bir fırsatını bulan şüpheli sokakta bulunan markete sığındı. Markette bulunan bıçağı peşinden gelen gençlerden birine doğrulttu. Arbede sırasında şüpheli bacağından yaralandı. Arbedenin devam etmesi üzerine genç arkadaşları tarafından marketten çıkarılarak, olay yerinden uzaklaştırılmak istendi. Bu sırada olay yerine gelen polis, kalabalığı dağıtmak için havaya ateş etti. Bacağından yaralanan şüpheli ambulansla hastaneye kaldırılırken, olaya karışanlar polis tarafından gözaltına alındı. Parkta sözlü tacize uğradığı iddia edilen kadının da polis merkezine giderek şüpheliden şikayetçi olduğu öğrenildi. Yaşanan her iki olay cep telefonu kameralarına yansıdı.