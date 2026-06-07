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Sultangazi'de plastik eşya deposunda yangın

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#Sultangazi Yangını#Plastik Depo Yangını#İtfaiye Müdahalesi
Sultangazide plastik eşya deposunda yangın
Oluşturulma Tarihi: Haziran 07, 2026 08:12

Sultangazi'de plastik çöp kovaları ve çeşitli plastik eşyaların depolandığı depoda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü.

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Yangın, saat 06.00 sıralarında Habipler Mahallesi 2723. Sokak'ta bulunan yaklaşık 1000 metrekarelik tek katlı depoda çıktı. Plastik çöp kovaları ile çeşitli plastik eşyaların bulunduğu depoda henüz bilinmeyen nedenle başlayan yangın kısa sürede büyüyerek deponun büyük bölümünü sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sultangazide plastik eşya deposunda yangın

Alevlerin büyümesi üzerine çevre ilçelerden de çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye yönlendirildi. Ekipler, köpüklü suyla deponun farklı noktalarından müdahalede bulundu. Yoğun dumanın sardığı depoda ekipler zaman zaman zor anlar yaşadı. Alevler deponun yan tarafında bulunan diğer depolara sıçramadan kontrol altına alındı. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yangın söndürüldü. Yangında yaralanan olmazken depoda hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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#Sultangazi Yangını#Plastik Depo Yangını#İtfaiye Müdahalesi

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