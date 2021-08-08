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Gündem
DHA
Haber Giriş: 08.08.2021 - 09:16 | Son Güncelleme:

Sultangazi'de PKK operasyonu: 3 gözaltı

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Sultangazi'de PKK operasyonu: 3 gözaltı

İstanbul Sultangazi'de yapılan operasyonda yasadışı slogan atan 2 şüpheli ile PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yapan 1 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri geçen Pazartesi yasadışı slogan atan Y.A. ve Z.A. ile sosyal medyada PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yapan ve 'Ateşin Çocukları'nı övücü nitelikte paylaşım yaptığı tespit edilen A.A.D.'ye yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda şüpheliler gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Y.A ve Z.A çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, A.A.D tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 

 

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