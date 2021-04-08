Sultangazi'de pitbull yetiştirenlere mahalleliden tepki

Sultangazi'de polise, Cebeci Mahallesi'nde bir binanın zemin katında bulunan cüzdan imalatı yapılan iş yerinde pitbull cinsi köpek beslendiği ve uyuşturucu madde kullanıldığı yönünde ihbar yapıldı. İhbarı değerlendiren polis, zabıta ekipleri ile birlikte söz konusu adrese baskın yapıldı. Yapılan kontrollerde uyuşturucu maddeye rastlanmazken, iki pitbull cinsi köpeğin uygunsuz koşullarda tutulduğu belirlendi. İki pitbull cinsi köpeğe zabıta ekipleri tarafından el konularak, belediyenin hayvan barınağında gözlem altına alındı. Bazı sokak sakinlerinin köpekleri besleyen iki kişiye tepki gösterdi. Sokak sakinleri ile iki kişi arasında yaşanan tartışmaya polis müdahale etti. Öte yandan köpeklerin tutulduğu iş yeri ekiplerce mühürlendi.

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