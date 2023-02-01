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Sultangazi'de 'pes' dedirten anlar! Börekçide yere düşen cüzdanı böyle çaldı

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#İSTANBUL#Polis#Hırsız
Sultangazide pes dedirten anlar Börekçide yere düşen cüzdanı böyle çaldı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 01, 2023 09:24

SULTANGAZİ'de, arkadaşıyla oturduğu börek salonunda masadan kalkan müşteri cüzdanını düşürdü, yan masasında oturan kişi ise yere düşen cüzdanı fark etti. Oturduğu masadan kalkan kişi, yan masaya geçerek yerdeki cüzdanı aldıktan sonra böreğini yemeye devam etti. O anlar ile yine Sultangazi'de bir şüphelinin iş yerinin önünden pazar arabasını çaldığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

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Sultangazi 50. Yıl Mahallesi'nde 28 Ocak Cumartesi günü börek salonunda arkadaşıyla buluşan kişi, bir süre sohbet etti. Bu sırada börek salonuna gelen bir başka müşteri siparişini verdikten sonra masaya oturdu. Kısa süre sonra ise yan masada oturanlar kalktı. Müşterilerden biri kalktığı sırada cüzdanını düşürdü. Yan masada börek siparişi verdikten sonra bekleyen kişi, düşen cüzdanı fark edip harekete geçti. Oturduğu masadan kalkarak yan masaya oturan şüpheli, yerdeki cüzdanı alarak bacak arasına sakladı. Cüzdanını düşüren kişi ile arkadaşı börekçiden ayrılırken, şüpheli siparişini bekledi. Börek siparişi gelen şüphelinin daha sonra iş yerinden ayrıldığı öğrenildi.

O ANLAR KAMERADA

Yaşanan olay ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, börekçiye gelen kişinin sipariş vererek masaya oturduğu, kısa bir süre sonra yan masada oturan iki kişinin kalktıkları görülüyor. Yan masada oturan ve siparişini bekleyen kişinin yere düşen cüzdanı fark ettiği, oturduğu masadan kalkarak, yan masaya oturduğu, çevresine baktıktan sonra yere düşen cüzdanı aldığı kameraya yansıyor.

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Sultangazide pes dedirten anlar Börekçide yere düşen cüzdanı böyle çaldı

PAZARA ARABASI HIRSIZLIĞI KAMERADA

50. Yıl Mahallesi'nde yaşanan bir başka hırsızlık olayı da güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bir iş yerinin önüne gelen şüphelinin, pazar arabasını incelediği ve daha sonra çalarak iş yerinin önünden ayrıldığı görülüyor.

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#İSTANBUL#Polis#Hırsız

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