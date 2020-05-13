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Emin YEŞİL/İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 13.05.2020 - 11:59,Son Güncelleme:

Sultangazi'de pastanedeki 6 kişiye para cezası

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Sultangazi'de pastanedeki 6 kişiye para cezası
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SULTANGAZİ'de koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde, çay servisinin yapıldığı pastanede 6 kişiye idari para cezası kesildi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında denetimlerini arttıran Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 50. Yıl Mahallesi'ndeki bir pastanenin kurallara uymadığını tespit etti. İş yerinde yapılan kontrollerde, içeride bulunanların sosyal mesafe kurallarına uymadıkları ve maske kullanmadıkları belirlendi. Polis, iş yeri sahibi ile müşterilerden oluşan 6 kişiye kalabalık ortamda maske kullanmama ve sosyal mesafeye uymamaktan dolayı kişi başı biner lira para cezası kesti. Polis, müşteriler ve iş yeri sahibini kurallara uyması yönünde uyararak, onlara maske de dağıttı.

Ayrıca, yasak olmasına rağmen kapalı alanda sigara içtikleri iddiasıyla pastaneci ve müşteriler hakkında tutanak tutuldu.

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