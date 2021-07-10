Sultangazi'de panik anlarÄ±! Kablolar patlamalarla yandÄ±

Olay, Cebeci Mahallesi'nde bulunan DÃ¶kÃ¼mcÃ¼ler Sitesi'nde meydana geldi. Sokak iÃ§erisindeki elektrik kablolarÄ± henÃ¼z bilinmeyen bir nedenler kÄ±sa devre yaparak yanmaya baÅŸladÄ±. Bir sÃ¼re sonra kopan kablolar yola dÃ¼ÅŸtÃ¼. Elektrik direÄŸinde ve yere dÃ¼ÅŸen kablolarda kÃ¼Ã§Ã¼k Ã§aplÄ± patlamalar meydana geldi.

KÄ±sa sÃ¼reli panik yaÅŸayana Ã§evredekiler, durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Yere dÃ¼ÅŸen kablolar bir sÃ¼re daha yolda yanmaya devam etti. Yanma ve patlama sÄ±rasÄ±nda park halindeki bir kamyonette bulunan boÅŸ plastik kasalar tÃ¼m tehlikeye raÄŸmen Ã§alÄ±ÅŸanlar tarafÄ±ndan boÅŸaltÄ±ldÄ±.Â

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