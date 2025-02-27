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Sultangazi'de otoparka silahlı ve el bombalı saldırıda 4 kişi yakalandı

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#İSTANBUL#Sultangazi#Polis
Oluşturulma Tarihi: Şubat 27, 2025 11:38

İstanbul Sultangazi’de bir otoparka silahlı ve el bombalı saldırı düzenleyen şüphelilere operasyon yapıldı. Operasyonda 4 kişi yakalanırken şüphelilerin yurtdışında yaşayan ve firari olarak aranan D.A. yönetimindeki suç çetesinin mensubu oldukları öğrenildi.

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Sultangazi’de geçtiğimiz günlerde bir otoparka silahlı ve el bombalı saldırı düzenlendi. Saldırının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, konuyla ilgili inceleme başlattı.

Sultangazide otoparka silahlı ve el bombalı saldırıda 4 kişi yakalandı
Yapılan 72 saatlik kamera incelemesi ve saha çalışmaları sonucunda şüphelilerin kimlik bilgileri tespit edildi. 
Sultangazide otoparka silahlı ve el bombalı saldırıda 4 kişi yakalandı

Şüphelilere düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 4 tabanca ele geçirildi.Şüphelilerin yurtdışında firari olan D.A. liderliğindeki suç örgütüne mensup odukları öğrenildi. Gözaltına alınan 4 kişi işlemleri için emniyete götürüldü.(DHA)
Sultangazide otoparka silahlı ve el bombalı saldırıda 4 kişi yakalandı

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#İSTANBUL#Sultangazi#Polis

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