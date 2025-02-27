Sultangazi'de otoparka silahlı ve el bombalı saldırıda 4 kişi yakalandı

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Sultangazi’de geçtiğimiz günlerde bir otoparka silahlı ve el bombalı saldırı düzenlendi. Saldırının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, konuyla ilgili inceleme başlattı.

Yapılan 72 saatlik kamera incelemesi ve saha çalışmaları sonucunda şüphelilerin kimlik bilgileri tespit edildi.Şüphelilere düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 4 tabanca ele geçirildi.Şüphelilerin yurtdışında firari olan D.A. liderliğindeki suç örgütüne mensup odukları öğrenildi. Gözaltına alınan 4 kişi işlemleri için emniyete götürüldü.(DHA)