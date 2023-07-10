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Sultangazi'de otomobilini görünce şaşkına döndü!

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#İSTANBUL#Polis#Trafik
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 10, 2023 10:02

İstanbul Sultangazi'de iddiaya göre balkondan atılan soğanlar, Ekrem Ilgaz'a ait park halindeki aracın ön camını kırdı. Ilgaz, gördüğü manzara karşısında şaşkınlık yaşadı.

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Olay, sabah saatlerinde Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Yaklaşık 1 ay önce satın aldığı aracını oturduğu binanın önüne park eden Ekrem Ilgaz, kardeşinin kendisini arayarak, aracın camının kırıldığını söylemesi üzerine aşağı indi. Ilgaz, aşağı indiğinde gördüğü manzara karşısında büyük bir şaşkınlık yaşadı. Binalardan birinden aşağı atıldığı belirtilen soğanların Ilgaz'ın aracının camını kırdığı belirlendi. Ekrem

"YUKARIDAN ATILMIŞ"

Ilgaz, "Kardeşim sabah işe gitmek için evden çıktığında fark etti. Beni arayıp, durumdan haberdar etti. Aşağı indiğimde atılan soğan ile aracımın camının patladığını gördüm. Soğanlar taze yani daha yeni atılmıştı. Aracın her yerinde soğan olduğunu gördüm. Büyük bir ihtimalle yakındaki, çevremizdeki binalardan birinden yukarıdan atılmış. Çünkü, yakın mesafe atılmış olsa o kadar zarar verebileceğini düşünmüyorum. Görünce çok şaşırdım" dedi. Ilgaz, daha önce de almış olduğu iki farklı araca da zarar verildiğini belirterek, "Bu başıma gelen ilk olay değil. Daha önce de almış olduğum araçlara zarar verildi. Bir aracımın sileceğini kırdılar, kapısına zarar verdiler. Bir başka aracımı da boydan boya komple çizmişlerdi. Bu aracımı da 1 ay önce almıştım. Bununda camı patladı.

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Sultangazide otomobilini görünce şaşkına döndü

Büyük zarar bu aracım da oldu. Yaklaşık 15 bin TL zararım var. Kasko karşılayacak ama aracı sattığım zaman benim için bir eksi olacak. Bilemiyorum, belki birisi bilerek yapıyordur. Belki de bilerek yapmıyordur. Kimsenin günahını almak istemiyorum. Ama bilinçli olarak yapılan birşey ise, ben yapan kişiye hakkımı helal etmiyorum. Her hangi husumetli olduğum kişi yok. Eğer benimle sorunu olan kişi, bu haberi izlerse gelsin sorunu ne ise çözelim. Ayrıca gelsin benden helallik alsın" diye konuştu. (DHA)

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#İSTANBUL#Polis#Trafik

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